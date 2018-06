Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? (PYBS sınav sonuç tarihi)

Bursluluk sınavında ter döken onbinlerce öğrenci İOKBS sonuçlarını, soru ve cevaplarını bekliyor. MEB PYBS yeni adıyla İOKBS sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu. Peki İOKBS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS yani bursluluk sınavı sonuçları açıklanma tarihi...

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerini katıldığı İOKBS bursluluk sınavı 3 Haziran’da gerçekleştirildi. PYBS’de olarak bilinen İOKBS sınavı sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonuçlarından önce aldıkları puanı hesaplayıp bursluluk sınavını kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler İOKBS soru ve cevaplarını bekliyor. MEB 2018 bursluluk sınavı yani İOKBS soru ve cevaplarını ne zaman yayımlayacağını ise henüz duyurmadı.

PYBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

PYBS sonuçları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. İOKBS sonuçları 18 Temmuz'da “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde ilan edilecek.



BURSLULUK SINAVI SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl 10 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın soruları ve cevapları 12 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu yıl da benzer bir tarihte bursluluk sınavı soruları ve cevaplarının açıklanması bekleniyor. İOKBS soru ve cevaplarının 6 Haziran'a kadar erişime açılması bekleniyor.

KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan,

emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip

ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere,

ayrılır.

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması

hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80'lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen

çocuğuna ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki

Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için

kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün,

ilgili müdür yardımcısının ya da görevlendirilen bir müdür yardımcısının

başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon

tarafından, maddî durumları 2018 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili

durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin

yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.