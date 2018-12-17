Bütçe Kasım’da fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bütçe Kasım'da 7.6 milyar TL fazla verdi. İlk 11 ay açık 54.5 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kasım ve Ocak-Kasım dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmeleri verilerini şu şekilde açıkladı: *Bütçe Kasım’da 7.6 milyar TL fazla verdi *Faiz dışı fazla Kasım’da 14.8 milyar TL oldu *Bütçe Ocak-Kasım döneminde yüzde 106 artışla 54.5 milyar TL açık verdi; faiz dışı fazla 40 azalışla 17.3 milyar TL oldu *Kasım’da bütçe gelirleri yüzde 25.6 artışla 81.9 milyar TL, giderler yüzde 31.1 artışla 74.3 milyar TL oldu *Kasım’da vergi gelirleri yüzde 16.4 artarak 67.9 milyar TL oldu *Kasım’da dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 27.8 azaldı *Kasım’da ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 2.2 arttı *Kasım’da özel tüketim vergisi yüzde 22.7 azaldı *Kasım’da kurumlar vergisi yüzde 95.9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 47.3 arttı *Kasım’da gelir vergisi yüzde 18.3 arttı REUTERS

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