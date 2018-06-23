Buzdolabı-fırın var ama içi boş

3 ülkedeki asgari ücretle alınabilen gıdalarla yaptığımız kıyaslama, evlerin çoğunda onlarca yıldır olan buzdolabı ve fırınların içinin doldurulamadığını bir kez daha gösterdi.

Nuray TARHAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “15 yıl önce buzdolabı-fırın mı vardı” sözlerine tepki gösteren halk, gelirlerinin her geçen gün azaldığını “Onlarca yıldır buzdolabı ve fırınımız var ama artık içini dolduramıyoruz” sözleriyle dile getirmişti. Amerika, İngiltere ve Yunanistan'daki asgari ücretle alınabilen gıda maddeleriyle yaptığımız kıyaslama, Türk halkının satın alma gücündeki azalmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

EN AZ ÜRÜN BİZDE

Türkiye'de 1604 lira olan asgari ücretle kilosu 30 TL'den 53 kilo kıyma, kilosu 60 TL'den 26 kilo biftek, kilosu 12 TL olan 133 kilo tavuk but, kilosu 20 TL'ye satılan 80 kilo peynir alınabiliyor. Oysa İngiltere'de 1200 sterlin olan asgari ücretle kilosu 2.70 Euro olan 444 kilo kıyma, kilosu 6.93 Euro'dan 173 kilo biftek, kilosu 1.65 Euro olan 727 kilo tavuk but almak mümkün. Üretimdeki azalmayla birlikte son günlerde fiyatındaki yüksek artışla dikkat çeken patates ve soğandaki durum ise diğer ülkelerle karşılaştırılamayacak kadar kötü. Bizde asgari ücretle 229 kilo soğan ve 267 kilo patates alınabilirken asgari ücretin 684 Euro olduğu Yunanistan'da 900'er kilo patates ve soğan alınabiliyor. İngiltere'de ise asgari ücretle 3 bin 76 kilo patates ve soğan almak mümkün.

AKP döneminde asgari ücretli büyüyen pastadan pay alamadı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan “AKP döneminde işçiler 16 yılda neler kaybetti” başlıklı raporda, asgari ücretin döviz karşısındaki erimesi gündeme getirildi. 2008 yılı başında 414 dolar olan asgari ücretin 2018 Mayıs ayı itibarıyla 340 dolara gerilediği vurgulanan raporda, “Döviz kurlarında halen devam eden hızlı yükseliş asgari ücretin dolar cinsinden aşınmasını hızlandırmaktadır. Kurlardaki artışın fiyat artışlarını tetikleyeceği dikkate alınırsa asgari ücret reel olarak da düşmeye devam edecektir” denilmişti.

2004 yılı baz alındığında asgari ücret 2017'ye kadar reel olarak yüzde 36 artarken reel gayri safi yurtiçi hasılanın (milli gelir) yüzde 95 oranında arttığı vurgulanan raporda, şu sözlere yer verildi:

“AKP hükümetleri döneminde reel asgari ücretin reel milli gelire oranı yüzde 30.5 oranında geriledi. Dolayısıyla AKP döneminde asgari ücret enflasyona göre artmış olsa da asgari ücretle çalışanlar büyüyen pastadan almaları gereken payı alamamıştır.”