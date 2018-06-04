Çağlayan’da UBER davası

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın UBER'e erişimin engellenmesi için açtığı davanın bugün görülmesine devam edilecek. Çok sayıda taksici de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak UBER'in kapatılmasını istedi. Pankart ve dövizler taşıyan taksiciler adına örgüt temsilcileri, duruşma sonrası basın açıklaması yapacak.

Ümit TÜRK – Fatma VURGUN/SÖZCÜ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ve İstanbul Birleşik Taksiciler Derneği’nin, UBER’e erişimin engellenmesi için İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açtıkları davanın görülmesine bugün devam edilecek.

Duruşma öncesi taksici örgütleri çok sayıda taksiciyle birlikte adliye önünde toplandı. Taksiciler ellerinde, “Devletimiz UBER’den büyüktür”, Sayın Cumhurbaşkanımız’a teşekkürler”, “Korsanla mücadeleye devam” yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında Uber ile ilgili, “Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok” demişti.