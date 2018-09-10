Çakırözer: Kitap, gazete, dergi okumak lüks haline gelmemelidir

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Kağıt sorunu devam ederse, insanların kitap, dergi, gazete okuyamamaları ülkemizi karanlığa sürükleyecektir. Kitap, gazete, dergi okumak lüks haline gelmemelidir, bu bir ihtiyaçtır." dedi.

Çakırözer, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kağıt fiyatlarının döviz kuruna bağlı olarak artmasını eleştirdi.

‘BASKI SAYILARI AZALACAKTIR’

Bazı gazetelerin pazar günleri çıkmadığını, bazılarının ise sayfa sayısını düşürdüğünü, önlemlerin alınmaması halinde birçok gazetecinin işsiz kalacağını, okuma kültürünün azalacağını, matbaacıların ve yayıncıların büyük sorunlar yaşayacağını iddia eden Çakırözer, “Kağıt sorunu devam ederse, insanların kitap, dergi, gazete okuyamamaları ülkemizi karanlığa sürükleyecektir. Gazeteler, yayınevleri bir süre sonra işlevsiz hale gelecek, kimi gazeteler kepenk kapatmayı düşünecek, yayınevleri baskı sayılarını azaltacaktır. Kitap, gazete, dergi okumak lüks haline gelmemelidir, bu bir ihtiyaçtır.” değerlendirmesinde bulundu.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ SUNULACAK

Çakırözer, acil çözüm için bakanlıkların eşgüdümlü çalışması, yerli kağıt üretimi için alt yapı yatırımı yapılması, basın ve yayıncılık sektörünün desteklenmesi, sigorta primlerinin ertelenmesini istedi. Tüm siyasilere çağrıda bulunan Çakırözer, basın emekçilerinin yanında olmalarını istedi. Çakırözer, bugün “yazılı basın, medya sektörü, yayıncılık ve matbaacıların ekonomik kriz ve kağıt temini konusunda yaşadıkları sorunların tespiti için” Meclis başkanlığına araştırma önergesi sunacaklarını bildirdi.

TEŞVİK BEKLENİYOR

“Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz okullara dağıtacağı bazı kitapların basımında sıkıntı yaşandığı” yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de Çakırözer, kitap basımında sıkıntı yaşanmadığını ancak yayıncıların, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle ödemelerdeki sorunlar dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığından teşvik beklediğini söyledi.

AA