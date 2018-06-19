Burs başvurusu, resmi devlet daireleri, üniversiteler ve özel şirketler sizden, annenizden yahut eşinizden çalışmadığına dair belge ibraz etmenizi talep edebiliyorlar. Bu belgeyi nereden nasıl alınacağı konusunda vatandaşlar kafa karışıklığı yaşıyor. Peki çalışmadığına dair belge nasıl alınır? Tüm detaylar haberimizde...

Burs başvurusu, kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğrenim kurumları ve özel sektör firmaları gibi birçok alanlarda başvuru yapılmasında çalışmadığına dair belge talep edilebilmekte. Vatandaşlar tarafından merak edilen çalışmadığına dair belge nasıl alınır? Hepsi ve daha fazlası için haberimize göz atın…

Bu belgeyi alabilmek için iki farklı seçenek bulunuyor:

1-) İkametgah kaydınızın bağlı bulunduğu SGK'ya bizzat başvuru yaparak.

2-) e-Devlet üzerinden Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti dosyasının çıktısını alarak.

SSK (4A), Emekli Sandığı (4C), Bağkur(4B) kurumlarının kayıt sorgulamalarının tek tek çıktısı alınmak zorunda değil. E-Devlet üzerinden tüm kurumların bilgilerini tek sorgulamada gerçekleştirmenize imkan sağlanmış durumda.

(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu?barkodlu=BelgeOlustur) sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde E-Devlet sistemine giriş yaparak belgeyi alabilirsiniz.

Alacağınız belge barkodlu olduğu için üretildiği tarihten itibaren resmi belge niteliği taşıyacaktır. Böylece SGK kurumuna bizzat başvuru yaparak zaman kaybetmenizin önüne geçecektir.