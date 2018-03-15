Havadan görüntülendi! İşte son durum

1915 Çanakkale Köprüsü’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, havadan çekilen fotoğraflarla bölgenin son hali görüntülendi.

Vali Orhan Tavlı, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Gelibolu Kuru Havuz Şantiyesine giden Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz'la beraber burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

HAVADAN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR YAYIMLANDI

Gelibolu Kuru Havuz Şantiyesinde, Karayolları Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu, Proje Müdür Yardımcısı Öncü Gönenç, Şantiye İdari İşler Şefi Zeki Saka tarafından yapılan çalışmalar, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’ya aktarıldı. Valilik internet sitesinde Vali Tavlı'nın ziyaretine ilişkin fotoğrafların yanı sıra, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar ve bölgedeki son duruma ait havadan çekilen fotoğraflar da yayınlandı.

4608 METRE OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına kurulacak köprünün 2023 yılına kadar hizmete girmesi bekleniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4608 metre olması öngörülüyor. Köprü 2×3 şeritli olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında olacak. Kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.

Dev köprünün tabliyesi yaklaşık 45.06 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Tabliyenin her iki tarafına bakım onarım maksadıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. 325 kilometreye düşecek Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolunu da içerisine alacak mega proje kapsamında 1 adet asma köprü, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 10 adet alt, 33 adet üst geçit köprüsü, 43 alt geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 adet otoyol tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi ve 6 adet ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi İstanbul’u Çanakkale’ye ve Kuzey Ege’ye bağlayacak.

DHA