CANLI BLOG: iPhone Xs, iPhone Xs Plus ve iPhone Xr tanıtılıyor

Herkesin dört gözle beklediği yeni iPhone'ların tanıtılacağı etkinlik California'daki Apple Theatre'da başladı. Apple Watch Series 4 ilk tanıtılan ürün oldu. Apple’ın CEO’su Tim Cook yeni iPhone'lar hakkında açıklamalarda bulunuyor. Yeni telefonun ismi resmen iPhone Xs oldu.

Apple canlı yayında yeni iPhone’ları tanıtıyor. Yeni modellerin ismi iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr.

20:04: Apple’ın CEO’su Tim Cook sahneye çıktı.

Cook: Daha etkileyici bir dünya yaratmak istiyoruz. Müşterilerimizi merkeze koyuyoruz. 2 milyar iOS cihazı var dünyada.

20:07: Yeni Apple Watch tanıtılıyor

Cook: Dünyanın en fazla satan saati Apple Watch. Milyonlarca insan dünyada Apple Watch’u kullanıyor.

Sağlık Apple Watch’un en çok odaklandığı nokta. Bileğinizden kalp atışınızı takip ediyor. Apple Watch sağlığını koruyan akıllı bir gardiyan.

Apple Watch’un yeni serisinin ismi resmi olarak Series 4 oldu.

Yüzde 35’e kadar büyüttük ekranı. Saat 44 milimetre incelikten 40 milimetreye indirildi.



Ateş ve su arka planları eklendi. Saat için.

Yüzde 50 daha fazla ses veriyor saat uyarılar için.

20:16 Akıllı saat ambulansı arayabilecek

Series 4 bir insanın düştüğünü tespit edebilecek. Böylece düşüşün nasıl olduğuna ilişkin veriler toplayacak. Acil servise çağrı gönderebilecek otomatik olarak.

20:21 Saat EKG çekecek

Akıllı saat bileğin 30 saniye yukarıda tutulması durumunda EKG çekecek ve bu EKG’nin sonucunu PDF olarak oluşturacak.

Gümüş, altın ve uzay grisi renklerinde olacak saat.

Fiyatı ne kadar?

399 dolar GPS’lisi telefon hatlısı 499 dolar. Series 3’ün fiyatı 279 dolar olacak. Cuma günü ön satış, 21 Eylül’de Series 4 satışa açık olacak.

20:37: Tim Cook yeni iPhone’ları tanıtıyor

Cook: iPhone 10 sektörü değiştirdi. Dünyada en fazla satan akıllı telefon oldu.

Yeni telefonun ismi iPhone Xs oldu. Cihazda Super Retina ekran kullanılacak.

6.5 inçlik ekrana sahip olacak cihaz. Otomatik parlaklık ayarlayan ‘true tone’ özelliği devam ediyor.

Face ID için daha hızlı bir algoritma yazıldı.

20:46: İşlemcinin özellikleri neler?

Cihazda A12 Bionic işlemci kullanıldı. İlk 7 milimetrelik mobil işlemci oldu. 6 çekirdekli CPU bulunuyor işlemcinin içinde. Saniyede 5 trilyon işlem yapabiliyor A12 Bionic.