CarrefourSA’dan müşterileriyle Toplum Gönüllüleri Vakfı’na Destek

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile başlattığı “Her Paket, Bir Çocuğa Destek” kampanyası kapsamında müşterilerinin katılımıyla toplanan kırtasiye paketlerini, Van’da Toplum Gönüllüsü gençlerin ihtiyaç belirlediği bir okuldaki öğrencilere ulaştırdı. Toplum Gönüllüsü gençler, Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa’da da belirleyecekleri okullardaki öğrencilere kırtasiye desteğini ulaştıracaklar.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile başlattığı “Her Paket, Bir Çocuğa Destek” kampanyası kapsamında toplanan kırtasiye paketlerini, Van'da Toplum Gönüllüsü gençlerin ihtiyaç belirlediği okulda öğrenim gören öğrencilere ulaştırdı.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü'nün katılımıyla 15 Kasım, Perşembe günü Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikle öğrenciler, kırtasiye paketlerini teslim aldılar.

CarrefourSA ve TOG iş birliğiyle başlayan, CarrefourSA müşterilerinin alışverişleri ile toplanan kırtasiye paketleri Van'dan sonra Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa'da, Toplum Gönüllüsü gençler tarafından belirlenecek okullardaki öğrencilere ulaştırılacak.

Kutay Kartallıoğlu: “Müşterilerimizi Sosyal Sorumluluk Projemize Dâhil Etmekten Çok Mutluyuz”

İş birliğine dair bir değerlendirmede bulunan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu; “CarrefourSA olarak bugüne kadar attığımız her adımda toplum ve geleceğimiz yararına çalışmalar yapma vizyonuyla hareket ettik. Bu çerçevede Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Toplum Gönüllüsü gençlerin ihtiyaç belirlediği okullara katkıda bulunmak ve bu okullardaki çocukların eğitim masraflarına destek olmak amacıyla bu sene ilk olarak başlattığımız kampanyamıza müşterilerimiz tarafından gösterilen ilgiden son derece memnunuz.

Okulların açılmasından önce başlayan ve 3 Ekim'e kadar devam eden kampanyamız sonucunda toplanan kırtasiye paketlerini, müşterilerimiz adına ilk olarak Van'daki öğrencilere teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlk olarak Van ile başlayan projemiz bu sene Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa illerine de ulaşacak. Seneye müşterielerimizin de desteği ile projemize TOG ile devam edecek ve daha çok öğrenciye ulaşacağız. Bu vesileyle sosyal sorumluluk bilincimiz doğrultusunda adımlar atmaya, öğrencilerin geleceği için sağladığımız katkıları daha da artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Murat Çitilgülü: “CarrefourSA'ya ve Toplum Gönüllüsü Gençlere Çok Teşekkürler”

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise iş birliği hakkında şöyle konuştu: “Toplum Gönüllüsü gençler 81 ilde 135 gençlik grubu/kulübü/topluluğu olarak bir araya gelerek çevrelerinde tespit ettikleri sorunlara çözüm yaratacak sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor. CarrefourSA’nın desteği ile yürüttüğümüz “Her Paket Bir Çocuğa Destek” kampanyası kapsamında 30 Ağustos – 3 Ekim tarihleri arasında CarrefourSA müşterileri; çocuklara destek olabilmek için kırtasiye malzemeleri satın aldı. CarrefourSA da bu malzemeleri gençlerin tespit edecekleri okullara dağıtılmak üzere TOG’a bağışladı. Toplum Gönüllüsü gençlerle bugün bu kampanya kapsamında ilk kez Dilmetaş İlkokulu’nda bu malzemeleri okulun öğrencilerine ulaştırıyoruz. Kampanyayı destekleyen CarrefourSA’ya ve bu süreci sahiplenen tüm Toplum Gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum.”

20 veya 40 TL'lik Kırtasiye Paketleriyle Çocuklara Destek

CarrefourSA ve TOG iş birliğiyle gerçekleştirilen “Her Paket, Bir Çocuğa Destek” kampanyası kapsamında CarrefourSA müşterilerilerinin, marketlerden ve carrefoursa.com üzerinden satın aldıkları 20 TL veya 40 TL değerindeki kırtasiye paketleri içerisinde kuru – pastel – sulu boyalar, defterler, kalemler, silgiler ve okul çantası vb. kırtasiye ürünleri yer alıyor.