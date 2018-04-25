Çay sezonu açıldı

Çay sezonunu açan ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, çay müstahsilini hükümetin açıklayacağı taban fiyatın altında çay alacak özel sektöre karşı uyararak, müstahsilin elindeki tüm çayı alma garantisi verdiklerini dile getirdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, son zamanlarda hava durumunun soğuk olmasından ötürü bu yıl çayın geç yetiştiğini ifade etti. Sezonu açtıklarını dile getiren Sütlüoğlu, “Esasen bu sıcak havalar devam etseydi daha erken bir tarihte açacaktık ama son zamanlarda havaların soğuması çayın duraksamasına sebep oldu. Ama yine de çay yetişti. Fabrikalarımız üretime hazır. Üretime erken başlayacağız. Bu yüzden vatandaşımızın tarlasına erken girmesini arzu ediyoruz. Çayın geldiği yerlerde alım yerlerini açıp hizmete sokacağız ve çay alımına başlayacağız” dedi.

KİLOGRAM BAŞINA 500 TL

ÇAYKUR’un yeni ürünlerinden olan beyaz çaydan ilaç yaptıklarını ve toplanan beyaz çayın yetersiz geldiğini söyleyen Sütlüoğlu, vatandaşı erkenden çaylığa girmeye davet ederek, “Beyaz çaydan ilaç yaptık, daha çok ihtiyacımız var. Beyaz çay erken toplandığında daha fazla oluyor. Biz istiyoruz ki çoluk çocuk beyaz çay toplamaya devam edelim” dedi. Sütlüoğlu, beyaz çay fiyatının şuanda ÇAYKUR’un müstahsilden aldığı fiyatın kilogram başına 500 lira olduğunu da kaydetti.

Tarihinde ilk kez özel sektörün ÇAYKUR'dan daha fazla çay aldığını belirten Sütlüoğlu, “Biz geçtiğimiz yıl 525 bin ton çay aldık, özel sektör ise tarihinde ilk kez ÇAYKUR'dan daha fazla, 746 bin ton çay aldı. Özel sektörün daha fazla çay alması, eskiye nazaran daha cazip şartlarda çay almasından kaynaklandı. Uyguladığımız tedbir ve kapasite artışlarıyla randevulu sistemle piyasayı regüle ettik” diye konuştu.

NİHAİ KARARI HÜKÜMET VERECEK

Vatandaşa ellerinde olan tüm çayı alma garantisi veren ve değerinin altında satmama konusunda uyaran Sütlüoğlu, “İnşallah fiyatlar belirlenecek, çok gecikmeden açıklanacağını umut ediyorum. Biz gerekli çalışmalarımızı yaptık. Nihai kararı hükümetimiz verecek. Geçtiğimiz yıl gibi vatandaşımızı mutlu eden fiyatlar açıklayacağız. Ucuz çay almak isteyen firmalara çay vermeyin. Biz sizin çayınızı sonuna kadar alacağız. Eğer dik durursanız sizin çayınızı herkes değerinde almak zorunda kalacak” şeklinde konuştu. Sütlüoğlu, ayrıca geçtiğimiz yıl 1. sürgüde dönüm başına 400 kilo olan kotanın bu yıl 570 kilogram olacağını, organik çayın geçtiğimiz yıl gibi dönüm başına 700 kilogramda kalacağını sözlerine ekledi.

İHA