CDS’ler beş yılın zirvesinde

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası primi 2016 Aralık ayından bu yana zirvesini gördü.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi TL’deki değer kaybına paralel olarak Aralık 2016’dan bu yana en yüksek seviye olan 305 baz puana çıktı. Türkiye’nin dolar cinsi tahvillerinin getirisi ise art arda dördüncü günde de yükseliş kaydetti.

Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’ler IHS Markit verilerine göre dünkü kapanışa kıyasla 9 baz puan yükseldi.

Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri arasında en keskin değer kaybı 1.3 cent düşüşle 2038 vadeli tahvillerde görülürken, 2020, 2021 ve 2022 vadeli tahvillerin fiyatları da tarihi düşük seviyelere yaklaştı.

REUTERS