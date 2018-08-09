CDS’lerde ani yükseliş

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 14 baz puan yükselişle 2009'den bu yana en yüksek seviye olan 370 baz puana çıktı.
Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi TL, Türk devlet ve banka tahvillerindeki sert satış baskısının etkisiyle 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
IHS Markit verilerine göre Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’ler dünkü kapanışa kıyasla 14 baz puan yükselerek 370 baz puana yükseldi.
CDS NEDİR?
CDS, elinde tahvil vb. finansal araçlar bulunduran bir kişinin, vade sonundaki alacağının belirli bir bedel karşılığında ödenmeme riskinin ortadan kaldırılmasına yarayan bir finansal enstrüman. Aslında bir nevi basit bir sigortalama işlemi gibi düşünülebilir. Günümüzde CDS sadece yapılan tahvil vb. yatırımları sigortalama işleminin ötesinde ülke risklerini açıklayan bir gösterge olarak da kullanılır.
REUTERS