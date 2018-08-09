CDS’lerde ani yükseliş

CDS NEDİR?

CDS, elinde tahvil vb. finansal araçlar bulunduran bir kişinin, vade sonundaki alacağının belirli bir bedel karşılığında ödenmeme riskinin ortadan kaldırılmasına yarayan bir finansal enstrüman. Aslında bir nevi basit bir sigortalama işlemi gibi düşünülebilir. Günümüzde CDS sadece yapılan tahvil vb. yatırımları sigortalama işleminin ötesinde ülke risklerini açıklayan bir gösterge olarak da kullanılır.