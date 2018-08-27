Çek CEO’dan Albayrak’a borç mektubu

Akkök ve Akenerji'nin ortaklarından Çek Cumhuriyeti merkezli CEZ'in CEO'su Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a borçlarında yapılandırmaya gidebileceğini anlatan bir mektup yazdı.

Retuers’ın Çek Cumhuriyeti’nin Lidove Noviny gazetesindan aktardığı habere göre Çek Cumhuriyeti merkezli CEZ’in CEO’su Daniel Benes, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a mektup yazarak şirketin borçlarını yeniden yapılandırmayı değerlendirmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

CEZ, Akkök Grubu ile Akenerji’nin ortakları arasında yer alıyor.

Lidove Noviny gazetesinde yer alan habere göre Benes, TL’deki değer kaybı ve bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle Türkiye’de bozulan faaliyet ortamı nedeniyle böyle bir adım atılmasının gerekebileceğini belirtti.

CEZ Grup, Bulgaristan, Arnavutluk, Türkiye ve Balkanlarda tanınan ünlü bir enerji şirketi.

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