Cenaze ödeneği nedir? 2018 yılı cenaze ödeneği ne kadardır? Cenaze ödeneği sorgulama…

Devlet kurumları, doğum, eğitim, cenaze gibi olaylarda farklı miktarlarda hak sahiplerine yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan cenaze ödeneği nedir? 2018 cenaze ödeneği ne kadardır? Cenaze ödeneği sorgulama ve daha fazlası haberimizde...

Halk arasında pek bilinmese de SGK'nın yaptığı ödemelerden biri de cenaze ödeneğidir. Cenaze ödeneği SGK tarafından uygun şartların taşınması halinde hayatını kaybeden sigortalının ailesine veya yakınlarına tek seferde, nakit olarak bir kereye mahsus olarak ödeniyor. Şimdi, cenaze ödeneği nedir, 2018 cenaze ödeneği ne kadar, cenaze ödeneği için gereken belgeler, cenaze ödeneği kimlere verilir ve cenaze ödeneği sorgulama hakkında merak edilenleri haberimizde açıklamaya çalışacağız…

CENAZE ÖDENEĞİ NEDİR?

Cenaze Ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının ailesine verilir. Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

SGK’nın cenaze ödeneği belli şartlarda bir kereye mahsus olarak verilmektedir. Belirtilen şartların sağlanmaması durumunda hak sahiplerinin bu parayı kullanmalarına imkan yoktur. Öncelikle vefat eden kişinin SSK ya da BAĞKUR'lu olması gerekmektedir. Emekli ya da çalışan olması durumu değişmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belli şartları sağlayan bu kişilere verilen desteğe ölüm parası da denilmektedir.

Cenaze ödeneği Kurumun yönetim kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen bu karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanarak uygulamaya sokulur.

2018 CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR?

SGK’nın cenaze yardımı belli bir miktarda olup her sene enflasyon oranına bağlı olarak değişmektedir. Kişilerin vefat ettiği yılda belirlenen miktarın ödemesi yapılmaktadır. 2018 yılında söz konusu yardım miktarında artış olmuştur. Artış yıllık enflasyon oranı kadar yapıldığından bu sene %11,92 oranında artırılmış ve 595 TL olmuştur. 2018 cenaze ödeneği miktarı 1 Ocak ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında vefat eden kişiler için ödenecektir.

CENAZE ÖDENEĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

SGK cenaze yardımı için yapılacak başvuru için bazı belgeler istenmektedir. Öncelikle söz konusu belgelerin tam olarak hazır edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler şu şekildedir:

– Cenaze yardımı talep dilekçesi,

– Vefat eden kişiye ait ölüm belgesi ya da raporu,

– Cenaze ödeneği için başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

Cenaze ödeneği talep dilekçesi yazıldıktan sonra mutlaka muhtara da onaylatılması gerekmektedir. Bu hususun atlanmaması durumunda yardımın alınması gecikmeyecektir. Belgelerin eksiksiz olması durumunda ilgili kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

CENAZE ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRESİ NE KADARDIR?

SGK’nın cenaze ödeneğine, vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde gereken belgelerle birlikte başvuruyu yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu haktan vazgeçmiş kabul edilmekte ve daha sonra başvuru yapılsa dahi bu ödeme yapılmamaktadır. Ölüm parası alacak olan kişilerin bu duruma dikkat etmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen başvurunun tam olarak yapılmasının ardından gerekli incelemeler ve belgelerin doğruluğu sistem üzerinden kontrol edilmektedir. Yapılan kontrollerde herhangi bir sorun olmaması durumunda cenaze yardımı onaylanmaktadır. Onaylanan ücret belli bir süre içerisinde Ziraat Bankası'na yatırılmaktadır. Cenaze ödeneği her ayın 8'i ile 14'ü arasında yapılmaktadır.

CENAZE ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SGK’nın cenaze ödeneğinden faydalanan kişilerin başvuru yaptıktan sonra paranın yatıp yatmadığını devlet kurumları ile ilgili sorgulamaların online olarak yapıldığı e Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bunun için öncelikle e Devlet şifresi olmayanların PTT'den e-devlet şifresi alması gereklidir. Daha sonra www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılarak T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresinin belirtilen yerlere yazılması ile sisteme giriş yapılabilmektedir. Buradan da şahıs ödeme durumu görüntüleme menüsüne geçiş yapılarak ödemenin durumu ile ilgili bilgi alınabilmektedir.