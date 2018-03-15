Almanlardan silah satışı açıklaması!

Alman savunma şirketi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Türkiye'ye satışların yeniden başlayıp başlamayacağını ya da ne zaman başlayabileceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Alman hükümetinin Rheinmetall’in Türkiye’ye malzeme satmasını yasakladığı geçen yıl 23 Mart’ta açıklanmıştı. Türkiye Rheinmetall’den Leopard tanklarının savunma sistemleri ile ilgili malzeme satın almak itiyor. Papperger, Rheinmetall’in zırhlı keşif araçları için Avustralya’dan aldığı 2.5 milyar dolarlık siparişten sonra bu ülkeden başka tip araçlar için kontratlar beklediğini söyledi. REUTERS