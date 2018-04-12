Çetinkaya: Gerekirse ilave sıkılaştırma yaparız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyondaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir" dedi.

TCMB Başkanı Çetinkaya, 86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında konuştu. Çetinkaya, gelişmiş ülke para politikalarının 2018’de de sıkılaşmaya devam etmesinin beklendiğini belirterek, “Küresel büyümedeki bu olumlu görünüm ve gelişmiş ülkelerdeki para politikası sıkılaştırma süreçlerinin öngörülebilir hızda ve kademeli bir şekilde devam etmesiyle geçtiğimiz yıl boyunca genelde finansal piyasalardaki oynaklıklar düşük olmuş, bunun sonucunda gelişmekte olan ülkelere portföy akımları güçlü seyretmiştir. Bununla birlikte, son dönemde küresel risk iştahındaki bozulmanın etkisiyle gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında bir miktar yavaşlama gözlenmektedir” ifadelerini kullandı.

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İktisadi faaliyetin 2017’de güçlü bir eğilim sergilediğini ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyümesinin yüzde 7,4 olduğunu kaydeden Çetinkaya, “İktisadi faaliyetin güçlü seyrine destekleyici kredi politikaları, vergi indirimleri ve diğer teşvikler önemli katkıda bulunmuştur. Ayrıca küresel talepteki iyileşme ve turizm gelirlerindeki toparlanma da büyümeye olumlu yansımıştır. 2018’in ilk çeyreğine dair açıklanan öncü göstergeler, iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. Dış talepteki güçlü seyir, turizmdeki toparlanma ve istihdam artışları büyümeyi desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde özel tüketim ve yatırımın büyümeye pozitif katkısının sürmesi beklenmektedir. 2018’in ilk çeyreğine dair öncü göstergeler de bu görünümü desteklemektedir” açıklamasında bulundu.

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“TÜRK LİRASI CİNSİ İTHALAT FİYATLARINDA YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE ARTIŞLAR GÖRÜLMÜŞTÜR”

Çetinkaya, enflasyonun 2017 boyunca dalgalı bir seyir izlediğini hatırlatarak, enflasyonun geçen yıl sonunda tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Bu dönemde enflasyonun temel belirleyicilerine bakıldığında, döviz kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurlarının yanı sıra gıda grubuna yönelik arz şoklarının ve toplam talep koşullarındaki güçlü seyrin etkili olduğu görülmektedir” diye konuştu.

Son aylarda enflasyonun bir miktar gerileyerek Mart ayı itibarıyla yüzde 10,23’e düştüğünü kaydeden Çetinkaya, “Gelinen seviyeler halen yüksek ve çekirdek enflasyondaki iyileşme henüz sınırlı boyutta. Geçtiğimiz yıl da enflasyondaki yüksek seyrin en önemli belirleyicilerinden birisi döviz kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurlarındaki artışlar olmuştur. 2017’de uluslararası petrol ve metal başta olmak üzere ithalat fiyatlarında artış gözlenmiştir. Döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle Türk lirası cinsi ithalat fiyatlarında yüzde 30’un üzerinde artışlar görülmüştür. İthalat fiyatlarından yurt içi fiyatlara geçişin gecikmeli etkileri enflasyondaki yüksek seyrin temel belirleyicisi olmaktadır. Bu bağlamda, son dönemde yaşanan gelişmelerin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkilerini yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Çetinkaya, önümüzdeki dönemde verimlilik, yurt içi katma değer, rekabet ve fiyatlama davranışları konularına ağırlık vereceklerini açıkladı.

“Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek” diyen Çetinkaya, enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabileceklerini ifade etti.

İHA