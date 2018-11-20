Çeyiz parası kaç TL? Çeyiz parası nasıl alınır?

Sosyal güvenlik mevzuatında ölüm sigortası kolundan sağlanan yardım olan evlenme yardımı yani halk arasında bilinen ismi ile çeyiz parası yalnızca kız çocuklarına verilen bir ödenektir. Peki çeyiz parası kaç TL'dir? Çeyiz parası nasıl alınır. Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Anne ya da babasından yetim aylığı alırken evlenen kız çocuklarına talep etmeleri halinde resmi nikah tarihinde almış oldukları maaşın 24 katı tutarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çeyiz parası ödenmektedir. Şimdi, çeyiz parası kaç TL’dir? Çeyiz parası nasıl alınır? Gelin birlikte öğrenelim…

ÇEYİZ PARASI KAÇ TL?

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kadınlara sağlanan yardımlardan birisi de çeyiz parası yani evlenme yardımı ödeneğidir. Evlenme yardımı tutarı ise, başvuruda bulunan kişinin aldığı yetim aylığına göre hesaplanır. Hesaplama şu şekilde yapılmaktadır; en son alınan yetim aylığının iki yıllık tutarı yani bir aylığın 24 katı hesaplanır. Yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan tutar bir defalığına ve peşin olarak ödenir. Örnek vermek gerekirse babasından 700 TL yetim aylığı alan bir kadına 16.800 TL çeyiz parası ödenir.

ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR?

Çeyiz parası almak isteyen kişilerin öncelikle başvurda bulunmaları gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar, haklarını kesin olarak kaybederler. Çeyiz parası için başvuruda bulunacakların, SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi (Evlenme Ödeneği Talep Dilekçesi) istenir. şayet yapılan evlilik henüz nüfus kütüğüne işlenmediyse, başvuruda evlilik cüzdanı da istenir. Evlilik nüfus kütüğüne işlenmiş ise evlilik cüzdanına gerek yoktur, başvuru sırasında talep dilekçesi yeterli olmaktadır.

İLGİLİ HABER SGK prim borcu sorgulama nasıl yapılır?