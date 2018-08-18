Altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ve Cumhuriyet altını ne kadar? 18 Ağustos 2018

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Hareketli haftalar geçiren altın ABD ile olan karşılıklı yaptırım kararları sonrası artan gerilimle yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Artan dolar fiyatlarının altna etkisi devam eiyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altının gramı Kapalıçarşı'da 229,25 TL'den alınıp 229,34 TL'den satılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. İşte 18 Ağustos 2018 Cumartesi Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...

Altın dalgalanmalar yaşasa da yüksekten uçmayı sürdürüyor. Amerika gerilimi devam ettiğ sürece de yüksemeye devam edecekmiş tahminleri yapılıyor. Sürekli artan altın fiyatları yatırımcısına da kazandırmaya devam ediyor. Altının gramı Kapalıçarşı'da ne kadar oldu? İşte 18.8.2018 güncel altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 369,65 liradan alınırken 379,47 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

229,25 liradan alınırken 229,34 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 735,78 liradan alınıp, 757,71 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1520,00 liradan alınıp 1550,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.