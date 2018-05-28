Altın fiyatları düşüşte! İşte günün çeyrek ve gram altın fiyatlarının son durumu…

Altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüş gösterebiliyor. Özellikle küçük yatırımcının ilgi odağı olan altında fiyatlar düşüşe geçti. ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentilerle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da düştü. Peki çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Uzun süreden beri yükseliş trendinde olan altın fiyatları güne düşüşle başladı. 28 Mayıs 2018’de güne 195 liradan başlayan gram altın fiyatı 192 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın ise 317 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 193,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.291 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 1.296,4 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentilerle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, buna bağlı olarak uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, yurt içinde ise döviz kurlarının gerilediğini kaydetti.

Bugün ABD ve İngiltere piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, altının gram fiyatında 192 liranın destek, 197 liranın direnç konumunda olduğunu ifade etti. AA

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98'ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun'i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.