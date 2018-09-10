Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? 10 Eylül güncel altın fiyatları…

Küçük yatırımcının merak ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları haberimizde. Altın fiyatları son aylarda Amerika ile yaşanan gerilim nedeniyle dalgalanmalar gösteriyor. Dolarda değişim yaşandıkça Kapalıçarşı ve Serbest piyasada fiyatlar da değişiyor. Altının gram fiyatı bugün yani 10 Eylül'de, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazanarak 248,8 liradan işlem görüyor.

Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 248,8 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,91 azalışla 246,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazanarak 248,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet altını da 1.666 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.193,6 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem göreceğini tahmin ederek, “Gram altında yeni pozisyon almak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını bekleyeceğiz. Altının gram fiyatında bu hafta 227 lirayı destek, 257 lirayı ise direnç konumunda olacak.” değerlendirmesinde bulundu. Memiş, bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.62 artışla varil başına 77.75 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.29 artışla 68.92 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise, artan talep etkisiyle arttı.

– gümüş yüzde 0.63 artışla 14.31 dolardan,

– altın yüzde 0.65 artışla 1,209.1 dolardan,

– bakır yüzde 1.55 artışla 2.650 dolardan,

– platin yüzde 0.52 artışla 788 dolardan,

– paladyum yüzde 0.80 artışla 968.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 415 liraya, Cumhuriyet altını da 1,695 liraya döndü.