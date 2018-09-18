Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altında dalgalı seyir!

Altın fiyatları yeniden yükselişte... Sabah saatlerinde gram altın fiyatı 244 liraya, çeyrek altın 397 liraya, Cumhuriyet altını da 1,610 liraya düşmüştü. Ancak akşam saatlerinde yeniden yükseldi. İşte serbest piyasadan 18 Eylül tarihli güncel altın fiyatları...

Altına yatırım yapmak isteyenler sık sık güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Gündüz düşen fiyatlar akşam yeniden yükseldi. Altın almadan önce güncel altın fiyatlarını mutlaka öğrenmenizi tavsiye ediyor. İstanbul Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

18 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 247 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 246,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 247 liradan, bin 626 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 647 liradan, 225 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 229 liradan, bin 589 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 609 liradan, 794 liradan alınan Yarım Ziynet 804 liradan ve 397 liradan alınan Çeyrek Ziynet 402 liradan satıldı.

İHA