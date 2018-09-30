CHP’den şeker fabrikaları için yasa teklifi

CHP, satılan 13 şeker fabrikasının yeniden kamulaştırılması için hazırladığı yasa teklifini Meclis’e sundu. Teklifte, şeker ithal eden ülke durumuna düşebileceğimize dikkat çekildi.

CHP, özelleştirilen şeker fabrikalarının yeniden kamulaştırılmasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifin gerekçesinde toplam 13 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile sağlığa zararlı olan nişasta bazlı şekerin ve ithalatın önünün açıldığı belirtildi. Teklifte, “Satılan şeker fabrikalarının ileride değişik gerekçelerle kapanması ve arazilerin başka maksatlarla kullanılması halinde yüz binlerce şeker pancarı üreticisi de göç edecektir'' denildi.

BAŞKALARINA SATILDI

Teklifte, firmaların satın aldıkları fabrikaları üçüncü kişilere sattığı da hatırlatılarak, özelleştirilme ihaleleriyle ilgili usulsüzlük iddialarının güçlendiği ve milli menfaatler için, şeker fabrikalarının tekrar kamulaştırılması gerektiği belirtildi.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan teklifte, Cumhuriyeti kuran kadroların stratejik bir ürün olan şeker üretimine büyük önem verdikleri hatırlatıldı.

ŞEKER FABRİKASI KURMADI

Kanun teklifinde AKP iktidarının 16 yıllık döneminde hiç şeker fabrikası kurulmadığı hatırlatılarak şu sözlere yer verildi: “Daha önce şeker ihraç eden bir ülke olan Türkiye, 2015 yılında 170 bin ton şeker ithal etmiştir. 8 Nisan 2016 yılında şeker ithalatının önünü açabilmek için şeker ithalatında sıfır gümrük kararı alınmıştır.

Şeker fabrikalarının satılma kararı da, insan sağlığına zararlı, genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) mısırdan üretilen ve canavar şeker olarak adlandırılan NBŞ üretimin önünü açmaya ve birilerine maddi menfaat sağlamaya yönelik bir hareket olmuştur.''