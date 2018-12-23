CHP’li Aytekin: Yörsan’ın üreticiye borcunu devlet ödesin

Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri şirketleri arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abraaj Capital'ın şirketi Yörsan, geçtiğimiz günlerde konkordato ilan etti. Yörsan'dan alacaklarını tahsil edemeyen süt üreticilerinin durumunu CHP Balıkesir Milletvekilleri Ersan Aytekin ve Fikret Şahin mecliste gündeme getirdi.
CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, konkordato kararlarının üreticileri mağdur etmeye başladığını ifade ederek, Yörsan'ın konkordato kararı sonrası binlerce süt üreticisinin mağdur olduğunu söyledi.
Yumurta üreticilerinden sonra süt üreticilerine mağdur olmaya başladığını söyleyen Aytekin, “Madem aynı gemideyiz, batarsak hep birlikte batacağız. O yüzden batmayalım, Yörsan'ın üreticiye olan borcunu devlet yapılandırsın, Yörsan'ın üreticiye borcunu devlet ödesin. Bu mağduriyet Balıkesir için hayati önem arz ediyor. Süt üreticisi bu alacağını tahsil edemezse, yakında çocuklarınıza yedirecek peynir, içirecek bir bardak süt bulamayacaksınız” dedi.
Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Balıkesir Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Dr. Fikret Şahin de TBMM Genel Kurulunda “Hayvancılık Politikaları” konuşmasında söz alarak üreticinin piyasadan 33 milyon lira alacağı olduğunu söyledi. Aytekin, “Yanlış hayvancılık politikaları nedeniyle ülkemizde hayvancılık bitme noktasına gelmiştir. Bütçede üreticiye umut verecek bir şey olmamasına rağmen üreticilerimiz sorunlarının çözülmesini acil olarak beklemektedirler” ifadelerini kullandı.
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