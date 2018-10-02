CHP’li Gürer: Bari kayıp kaçak bedelini kaldırın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ağustos ayından bu yana üçüncü kez zamlanan elektrik fiyatlarını ve kayıp-kaçak bedelinin vatandaşın sırtına yüklenmesini TBMM gündemine getirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yönelttiği yazılı soru önergesinde, “Bu zamdan sonra bari kayıp-kaçak bedeline son verin. Yurttaşlar arasında büyük tepkiye neden olan kayıp-kaçak bedellerinin vatandaşa yüklenmesi uygulamasından vazgeçilsin” dedi.

KAÇAK ARTAR

Gürer, Ağustos ayından bu yana, konutlar için yüzde 8'er ve yüzde 9 olmak üzere elektrik fiyatlarına 3 kez zam yapıldığını hatırlattı. Yüksek Planlama Kurulu'nun aldığı karar gereği, EPDK'nın elektrik tarifelerini 3 ayda bir düzenlemesi gerektiğini ancak son 2 ayda elektrik fiyatlarına 3 kez zam yapıldığını belirten Gürer, bu durumun kaçak elektrik kullanımını artırabileceğine dikkat çekti.

Yasal düzenleme ile kayıp ve kaçak bedellerinin elektrik faturalarını düzenli bir şekilde ödeyen vatandaşların sırtına yüklendiğini anımsatan Gürer, “Vatandaşa, kullanmadığı elektrik bedelini ödettirme uygulamasından vazgeçilmesi gerekli” dedi.

YARGI DA KISITLI

Sayaç okuma bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli, dağıtım bedeli ve perakende satış hizmet bedelinin yanı sıra kayıp-kaçak bedelinin de faturalara yansıtıldığını kaydeden Gürer, yasal düzenlemeyle kayıp-kaçak bedeliyle ilgili olarak vatandaşın yargıya başvurma hakkına da kısıtlama getirildiğini hatırlattı.

Zamlar sonucu, elektrikte kaçak kullanımın artma olasılığına dikkat çeken Gürer, Bakan Dönmez'e “Vatandaşın sırtına yüklenen kayıp-kaçak bedelinin kaldırılmasıyla ilgili bir düzenleme düşünülmekte midir?” diye sordu.