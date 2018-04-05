CHP’li Lale Karabıyık: MEB’in sitesi başbakanı yalanlıyor

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Başbakan Binali Yıldırım’ın okullaşma oranlarını açıklaması konusunda, “İlköğretimde okullaşma oranının yüzde 100 olduğunu söylemesine rağmen, MEB’in kendi sitesinde yayımladığı istatistikler Başbakanı açıkça yalanlamaktadır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı okullaşma oranlarıyla ilgili konuştu. Başbakan Yıldırım'ın, MEB Şura Salonu'nda Yurt Dışı Eğitim Bursu Programında yapmış olduğu konuşmasında ilköğretim okullaşma oranının yüzde 100 olduğunu söylediğini belirterek, “Başbakan, ‘Her yıl eğitime artan oranda bütçe ayırıyoruz. Bu yıl da yine 2018 bütçesinde eğitim en büyük payı aldı, 134 milyar lira. Peki 2002’de ne kadardı? 11 milyar lira. Yani AK Parti hükümetleri ilk başlarken eğitime 120 milyar liralık bütçe içerisinde 11 milyar lira para ayırırken, bu sene 2003 bütçesinin daha fazlasını, 134 milyar lirayı eğitim için ayırmış. Bu da 16 yılda 12 kattan fazla artışı ifade ediyor' ifadelerini kullanmıştır. Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın bu konuşmasını talihsizlik olarak değerlendirmekteyiz. Görünen o ki, Sayın Başbakan İlköğretim düzeyinde okullaşma oranlarından bile habersizdir. İlköğretimde okullaşma oranının yüzde yüz olduğunu söylemesine rağmen, MEB'in kendi sitesinde yayımladığı istatistikler Başbakanı açıkça yalanlamaktadır” dedi.

4+4+4 öncesi ilköğretim düzeyinde yüzde 98,67 olan okullaşma oranının, 4+4+4 sonrasında ilkokullarda yüzde 91,16'ya, ortaokullarda ise yüzde 95,68'e gerilediğini anlatan Karabıyık, şöyle devam etti: “İlköğretim düzeyinde okullaşma oranında ortalama yüzde 5,32 gerileme meydana gelmiştir. Ayrıca okullaşma oranlarından yaptığımız hesaplamalara dayalı olarak ilkokul düzeyinde yaklaşık 481.968, ortaokul düzeyinde ise 249.216 öğrenci okullaşamamıştır. İlköğretimde okullaşamayan toplam öğrenci sayısı 731.184'tür. Bunun yanı sıra ilköğretim düzeyinde kayıtlı olmasına rağmen 129.314 öğrenci sürekli devamsızdır.

Bunun yanı sıra, Sayın Binali Yıldırım, bütçeden eğitime ayrılan 16 yılda 12 kat artış sağladıklarını belirtmiştir. 2003 yılında eğitim bütçesi merkezi yönetim bütçesinin yüzde 9,18'ini oluştururken, 2018'e gelindiğinde bu oranın yüzde 17,66 olduğunu görüyoruz. 2003-2018 GSYH oranlarında ise yüzde 3,79'dan yüzde 3,90'a çıktığını görmekteyiz. Ayrıca MEB bütçesinden 2002 yılında yatırımlara ayrılan pay yüzde 17,18 iken, 2018 de bu pay yüzde 8,36'ya gerilemiştir.”

4+4+4 sonrasında TÜİK verilerine göre zorunlu eğitim düzeyinde ailelerin yaptığı eğitim harcamasında ortalama yüzde 210,8 oranında artış gerçekleştiğine dikkat çeken Karabıyık, “MEB yatırımlarına ayrılan pay ciddi oranda azalırken, ailelerin eğitim harcamaları da olağanüstü artış gösterirken Sayın Başbakanın söylemleri kamuoyunu yanıltmıştır. Eğitim ülkemizin en önemli sorun alanlarından biridir. Bu hususlarda Başbakanlık makamında bulunan bir kişinin yanlış bilgiler vermesi, kamuoyunu yanıltması kabul edilemez” diye konuştu.