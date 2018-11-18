CHP’li Öztrak: Tepetaklak çakılma riski var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ekim ayında 12 aylık enflasyonun yüzde 25.24’le son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktığını hatırlatarak, “Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip 10’uncu ülke haline geldi. Enflasyon liginde Liberya, Zimbabwe, Sierra Leone ve Angola gibi 3’üncü dünya ülkeleriyle beraber anılır hale geldik. Tepetaklak çakılma riski var” dedi.

Öztrak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, TÜİK'in enflasyon hesabı için 400 kalem ürün ve hizmeti incelediğini belirterek, ekim ayında bu 400 kalemden 328'inin fiyatının arttığını vurguladı. “Bu da marketlere zabıta göndererek enflasyonun düşmediğini gösteriyor” diyen Öztrak, şunları söyledi:

SADECE 6 ÜRÜN

Ekimde piyasalarda yüzde 10 indirim kampanyası başlattılar. Fiyatlara bakıyoruz yüzlerce kalem mal ve hizmet içinde fiyatı yüzde 10 ve üzerinde düşen sadece 6 kalem var. Bunlar da yurtiçi ve yurtdışı turları, uçak bileti, muz, salatalık ve limon… İktidarın yüzde 10 indirimle enflasyon düşürme planı piyasada karşılık bulmadı.

İKİSİ FARKLI YERDE

İktidar yerde ve gökte kurulduğu saraylarda, daha önce adını bile duymadığımız lüks yiyecek ve içeceklerle keyif sürerken milletin hali nedir artık umursamıyor. Ama millet çok büyük sıkıntıda. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile vatandaşın yaşadığı enflasyon arasında ciddi fark var. Krizin başlangıcı olan temmuzdan bu yana büyük şehirlerde ve zincir marketlerde, gıda ürünlerinde en çok kullanılan markaların ortalama fiyatlarına baktık, TÜİK'in enflasyonuyla raflardaki enflasyon arasında makasın iyice açıldığını gördük.

RAFLARDA ARTIŞ İKİ KATI

Temmuz-Ekim döneminde, buğday unu fiyatları TÜİK'e göre yüzde 17 artarken, raflarda artış bunun iki katı, yüzde 30'un üstünde. Bulgurun fiyatı TÜİK'e göre yüzde 11 artmış, ama raflardaki artış yüzde 28. Beyaz peynirin fiyatı TÜİK'e göre yüzde 13.7 artmış, raflara bakıyoruz artış yüzde 25 civarında. Sivri biber fiyatı TÜİK'e göre yüzde 29 artmış, gerçekte artış yüzde 60'ı buluyor. Artık ekonomide yumuşak iniş ihtimali kalmadı. Tepetaklak çakılma riski her geçen gün artıyor.