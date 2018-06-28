Çiftçi elindeki patatesi satamıyor

Bazı çiftçiler internet üzerinden 1 lira 20 kuruştan satışa çıkardığı patatesine alıcı bulamıyor. İstanbul'da ise aynı patatesin kilogramı 5 liradan alıcı buluyor. Bu durumdan dolayı kafamız karıştı.

Patates ve soğan fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte Türkiye'nin Suriye'den patates ithal ettiği ortaya çıktı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates fiyatlarındaki artışa karşı Türkiye’nin Suriye’de operasyon yaptığı bölgeden ürün getirildiğini belirterek, “Bunun sonucu olarak şu anda pazarda patates fiyatlarının 2 lira civarına geldiğini görüyoruz” dedi. Ancak Adana'nın Yumurtalık ilçesinde patates üretimi yapan Muzaffer Tüccar nisan ayında hasadını yaptığı patatesleri 1.20 TL'den satmaya çalışıyor. Tüccar, “Aracılar ürüne 40 kuruştan fazla vermiyor. Bizim maliyetimizin çok altında rakam teklif ediyorlar. Biz de internetten satmaya karar verdik. Nisan ayından bu yana elimizdeki ürünü satmaya çalışıyoruz” dedi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde üretim yapan Nihat Kaya ise elinde bulunan 700 ton patatesi satmak için interneti kullanan bir diğer çiftçi. Kayseri'de bulunan patatesi Kaya, 2 TL'den satmaya çalışıyor.

HAL FİYATI 2 TL

İthalattan sonra fiyatların gerilediği iddiası var ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Hal Müdürlüğünün yayınladığı güncel hal fiyatlarına göre taze patatesin kilogramı 4 ila 5 TL arasında satılıyor. Halde ikinci kalite olarak belirtilen patatesin fiyatı ise 1 ila 2 TL arasında alıcı buluyor. Halden çıkan ürünler markette kar ve aracı payı eklenerek satılıyor.