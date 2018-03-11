Çiftçinin parası ABD’ye gidecek

CHP Milletvekili Sarıbal, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonucu kaynakların ABD’li çiftçilere akacağını söyledi.

CHP'nin çiftçi kökenli milletvekili Orhan Sarıbal, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonucu 2 milyon kişinin ciddi sıkıntı ile karşı karşıya kalacağını söyledi. Sarıbal, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Fabrikaların özelleştirilmesiyle Doğu Anadolu'da kamu işletmeciliği tümüyle terk edilmiş olacak. Doğu ile Batı arasındaki gelir uçurumu artacak, istihdam düşecek, kırdan kente göç hızlanacak. Şeker ithalatı artacak. Pancar çiftçisinden esirgenen kaynaklar ABD ve Arjantin'in mısır üreticilerine aktarılacak” dedi.

CHP Parti Meclisi üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şeker pancarı tarımı ve sanayisinin, sağladığı çevresel ve sosyal faydaların yanı sıra ülke ekonomisine toplam 17.4 milyar TL değerinde katkı yaptığını belirterek, “Yaklaşık 350 bin çiftçi ailesi bu işten ekmek yemektedir” diye konuştu.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Şeker pancarı tarımının ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağladığını vurgulayan Sarıbal, sözlerine şöyle devam etti:

“Pancar yalnız sanayi hammaddesi değil, aynı zamanda besi hayvancılığında çok değerli bir yem olan yaprak, baş ve posa ile bir yem bitkisidir. Tarımı ve sanayisi ile birlikte yaklaşık 10 milyona yakın insanın geçimini sağlayan şeker pancarı tarımı ve sanayisi, sağladığı çevresel ve sosyal faydaların yanı sıra ülke ekonomisine toplam 17.4 milyar TL değerinde katkı yapmaktadır. Türkiye'nin yıllık şeker ihtiyacı yaklaşık 3 milyon ton civarında iken şeker pancarı fabrikaları yılda yaklaşık 2.3 milyon ton üretim yapmaktadır. Kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde belirli bir süre üretim zorunluluğu getirileceği belirtilmektedir. Ancak uygulanmadığı halde aile bireyleriyle birlikte sayıları 2 milyonu aşan pancar üreticileri, şeker fabrikaları emekçileri ve şeker tüketicilerinin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaları kaçınılmazdır.”

ŞEKER MISIRDAN ELDE EDİLECEK

Olası şeker açığının ihracat geri ödemeleri ile desteklendiği için daha ucuza şeker üreten ülkelerden ve özellikle AB'den ithal edilerek kapatılacağın dikkat çeken CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, “Nişasta kökenli şekerlere tanınan ayrıcalıklar sürdürülecek, şekerler tamamen mısırdan elde edilen şekerlere dayandırılacaktır. Pancar çiftçisinden esirgenen kaynaklar ABD ve Arjantin'in mısır üreticilerine gidecektir. Halen kamu şeker fabrikalarında 8 bin 65 kamu emekçisi istihdam edilmektedir” dedi.