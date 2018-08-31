Çiftlik Bank benzeri yapının CEO’su yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

İzmir´de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma oluşturup, kurduğu şirket aracılığı ile 4 binden fazla kişiden 60 milyon TL topladığı iddiasıyla hesaplarına bloke konulan şirketin aranan CEO'su Tamer Budak´ın Sarp Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan'a kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanması olayı ile ilgili Artvin Valiliği´nden yazılı açıklama yapıldı.

Tamer Budak´ın ihbar üzerine yakalandığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İhbar üzerine çiftlik bank olarak bilinen dolandırıcılık sisteminin benzeri bir sistem kuran ve yurt dışına kaçmaya çalışacağı öğrenilen Fons şirketler grubu sahibi Tamer Budak kaldığı otelde yapılan operasyonla yakalanmıştır. Tamer Budak isimli şüphelinin yapılan aramasında, T. H adına düzenlenmiş sahte kimlik, 2 adet banka kartı, laptop, harddisk, usb bellek ele geçirilerek gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir.”

HARDDİSK İNCELENİYOR

Tamer Budak´ın çantasından çıkan Harddisk ve bellek polis tarafından incelemeye alındı. Harddisk´te dolandırıldığı öne sürülen kişilerin listeleri ile ödeme bilgilerinin yer aldığı belirtildi. Şirketin gelir-gider kayıtları ile tüm bilgilerinin de yine harddisk´e yüklendiği öğrenildi.

‘HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ’ DEMİŞTİ

İzmir’de bulunan, inşaat, enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren Fons Şirketler Grubu’nun hesapları, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talebi ve sulh ceza hakimliği kararıyla bloke edilmesinin ardından 24 Mayıs’ta basın toplantısı düzenleyen şirketin Ceo’su Tamer Budak, tamamen şeffaf ve reel ticaret yaptıklarını, şirketin ekonomik durumunun hiçbir yatırım ortağını mağdur etmeyecek düzeyde olduğunu ve tüm ortaklara paralarının ödeneceğini söyledi. Budak, “Gocunacak bir yaramız yok, hiçbir yere kaçıp gitmeyeceğiz” açıklaması yapmıştı.

DHA