Çiftlik Bank CEO’su Aydın’ın iadesi istenecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iadesini isteyeceklerini söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına katıldı ve burada Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’dan iadesinin isteneceğini söyledi. Türkiye’nin suçlu değişim anlaşması yaptığı ülkeler arasında Uruguay yok. Adalet Bakanılğı’nın internet sitesinde yer alna bilgilere göre Türkiye’nin şu ülkelerle suçlu değişim anlaşması bulunuyor: Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Fas, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, K.K.T.C., Libya, Lübnan, Mısır, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Tacikistan, Tunus, Ürdün.