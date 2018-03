Çiftlik Bank şarküterilerinde satılan ürünleri başka üreticilerden satın almış

Sözde hayvan çiftliği kurduğunu iddia eden Çiftlik Bank, kaşar peynir, bal, sucuk ve zeytinyağı satıyordu. Şirketin bu ürünleri farklı şirketlere ürettirdiği ve kendi markasını bastığı ortaya çıktı.

Binlerce katılımcısını 700 milyon TL dolandırarak Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın şirketin kaşar peynir ve sucuk ürettiğini iddia ediyordu. Hatta açtıkları şarküterilerde kendi markası olan “Çiftlik Bank” adıyla ürettiği zeytinyağı, sucuk ve kaşar peynirleri satıyordu.

Ancak bu ürünleri küçük firmalara ürettirdiği ve onlara da büyük bir borç bıraktığı ortaya çıktı. Görüştüğümüz şirket yetkilileri Çiftlik Bank'tan süt ya da et almadıklarını sadece kendi ürettikleri ürünlere onların markasını bastıklarını söyledi. Bu üretim şekline ‘private label' deniyor. Market markalı ürünler bu yöntemle üretiliyor. Diyelim ki arınız kovanınız yok ama kendi adınıza bal üretimi yapan bir şirkete üretim yaptırıp marka olabiliyorsunuz.

BURSA VE İZMİR'DEN SATIN ALDI

Bursa'da 1979'dan bu yana faaliyette olan Küçük Çiftlik Süt Mamulleri ve Bakkaliye, İnşaat, Deri, Tekstil Sanayi Limited şirketine kaşara peynirlerini ürettirdi. Yaklaşık bir yıl boyunca bu şirkete ‘Çiftlik Bank' markası ile peynir ürettiren Mehmet Aydın, daha sonra İzmir'de başka bir KOBİ buldu. Hisar Mandıra isimli İzmir'in Hisar Köyü'nde faaliyet gösteren İbrahim Dikmen'e ait şirket de daha sonra Çiftlik Bank markası ile kaşar peynir üreten şirketler arasında yer alıyor

SUCUK İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ÜRETİLMİŞ

Yüksek kâr ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan satın alan ve binlerce kişiyi 700 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlik Bank et ürünlerini de kendi hayvanlarından değil hazır üretilmiş ürünlerden sağladı. 1995 yılında İstanbul Kağıthane'de kurulan Ceylan Dil ve Et Mamülleri de şirketin sucuk ve et ürünlerini üretti.