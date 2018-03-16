Çiftlik Bank’ın bayi sahibi isyan etti

Kendisini Çiftlik Bank'ın ceo'su olarak tanıtıp binlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca lira ile kayıplara karışan Mehmet Aydın en çok bayilere zarar verdi. Yüksek kar vaadiyle sisteme giren ve ardından yaklaşık 200 bin lira ödeyip Franchising yöntemiyle bayii açanlar bin pişman oldu.

Çiftlik Bank skandalının ardından mağdurlar haklarını aramaya çalışıyor. Parasını kaptıranların bir kısmı da Çiftlik Bank Bayilerinden oluşuyor. Türkiye’de Çiftlik Bank’ın 180 bayii bulunuyor. Telefonla ulaştığımız bir bayii sahibi sisteme nasıl girdiklerini ve zararlarının miktarını anlattı.

ÇİFTLİK BANK BAYİİ SÖZCÜYE KONUŞTU

Telefonla ulaştığımız bir bayii sahibi serüveni şöyle anlattı. “Bir vatandaş gibi önce para yatırıp üye olduk. Kar marjı ortaya çıkınca bize şirket kurun dediler. Şirket kurup Çiftlik Bank Bayii olduk. Limited şirket kurduk. Şirket kendi üzerime. Çiftlik Bank ile bayilik dışında bir bağlantımız yok.

“ZARARIM 275 BİN TL”

Bayilik sürecini anlatan A.Y sadece onun mallarını sattım diyerek konuşmasına şöyle devam etti. ” Bu olayların ardından bayiimize polisler geldi. Onlar da anladılar ki bizler mağduruz. Hatta biz çifte dolandırılanız. Son 1 aydır da şirketten para alamıyorduk.

BAYİİ AÇMAK İÇİN 200 BİN LİRA ÖDEDİM

“Franchising benzeri bir sisteme soktular bizi. Direkt para vermedik ama onların mimarı mühendisi dizaynı gerçekleştirdi. Dolaplar, dekor vs için toplam 200 bin lira ödedim. 50 bin lirada sisteme ilk girişte vermiştim. Banka kredisi çektim. Faiziyle birlikte toplam zararım 275 bin lira civarı”.

BAYİLER LOGOLARI SÖKÜYOR

Mehmet Aydın’ın yurtdışına kaçmasının ardından mağdurların kendilerine de ulaştığını belirten bayii yetkilisi “biz de mağduruz” diyor. Bu nedenle bunalan bayiler “Çiftlik Bank” logolarını dükkanlarından sökmeye başladı.