Çiftlik’te yeni dolandırıcılar türedi!

Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın binlerce vatandaşı dolandırdı. Birçok vatandaş bu konuyla ilgili paralarını nasıl alırım diye düşünürken bu durumu fırsat bilip yeni dolandırıcılar türedi. Bu kişiler belli bir miktar para karşılığında Çiftlik Bank'taki paranızı çekebileceklerini söyleyip insanları kandırıyorlar.

27 yaşındaki Mehmet Aydın, 2016 sonunda “200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç” vaadiyle ‘Çiftlik Bank’ı kurdu. İnternet üzerinden oynanan sanal bir oyun popüler hale geldi ve sanal ortamda tavuk, inek veya keçi sahibi olup kar payı alan kişilerin sayısı hızla arttı

KAYIPLARA KARIŞTI

Para yatıran üyelerine güven vermek için çeşitli illerde göstermelik tesisler kuran Mehmet Aydın, 77 bin 843 bin kişiden 500 milyon liranın üzerinde para topladı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs’a ve Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı. Aralık 2017'de Türkiye'deki şirketlerindeki görevini başkalarına devreden Aydın, milyonlarca lirayı alarak kayıplara karıştı.

TEKRAR DOLANDIRILIYORLAR

Ankara Bahçelieveler Çiftlik Bank şubesi sahibi İ.D sozcu.com.tr’ye açıklamasında “Biz battık. Dolandırıldık. Şuan dükkanlar kapalı. Kimse kimseye inanmasın. Yeni kişiler çıkmış şu kadar para yatırın hesaba biz paranızı Çiftlik Bank’tan alalım diye. Bunlara kimse itibar etmesin. Tekrar dolandırılıyorlar haberleri yok.” ifadelerini kullandı. Öte yandan sozcu.com.tr olarak aradığımız 10 Çiftlik Bank şubesinden sadece biri telefonlarımıza yanıt verdi.

Çiftlik Bank madurları sosyal medya hesaplarında birbirlerini uyararak bu dolandırıcılara inanılmaması gerektiğini anlatıyorlar.