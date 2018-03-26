Çikolata ve gazozda Viagra

TÜDEF olarak yaptıkları araştırmanın sonuçlarını SÖZCÜ'ye anlatan Sinan Vargı, Bakanlığın açıkladığı ürünlerin içeriğini incelediklerini, içinde cinsel gücü arttırıcı ve zayıflatıcı ilaç etken maddesi olan 15 marka bal ve takviye edici gıda, 5 çikolata, 5 meyveli gazoz, bir adet de çay enerji içeceğine rastladıklarını bildirdi. Tüketicilerin ciddi tehlike altında olduğunu belirten Vargı, şu açıklamayı yaptı:
KALP İLACI BİLE VAR
“Cinsel gücü artıran sildenafil, tadalafil gibi ilaçlar çikolata, enerji içecekleri ve meyveli gazozlara da konuluyor. Kalp ilaçları, şeker hastalığını önleyen ilaç etken maddeleri de yine çikolatalara konuluyor. Piyasada içinde subitramin bulunan, hem zayıflatan hem de cinsel gücü arttıran ilaç etken maddeleri olan sildenafil bulunan bitkisel karışımlar ve kapsüller var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz tehlike altındadır.”
Sinan Vargı, Tarım Bakanlığı'nın firmaları açıklamasına rağmen bu firmaların isim değişikliği yaparak aynı usulsüzlüğü işlemeye devam ettiğini, 21 kez yakalanıp yine aynı suçu işleyen gıda sahtekarlarına bile rastlandığını söyledi. Gıda yasasında yapılacak değişikliklerin 2015 yılından bu yana TBMM gündemine gelmediğini ifade eden Vargı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaların açıklanması ve ağır para cezaları verilmesinin caydırıcı olmadığını, bu ürünleri üreten ve satanlara mutlaka hapis cezası verilmesi gerektiğini de savundu.