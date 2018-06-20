Çiller kardeşlerin 400 milyon dolarlık hedefi

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller’in “Milli şuur için geldim” diyerek AKP’nin Yenikapı mitingine katılması tartışılırken, Çiller’in oğulları Berk ve Mert Çiller’in, güneş enerjisi sektöründeki yatırımları gündeme geldi.

Kardeş Çillerler, 3 ay önce kurdukları şirkette 400 milyon dolarlık yatırım hedeflediklerini açıklamıştı. Çiller kardeşler geçen yıl “Suoz Enerji Grup” adlı şirket kurdular.

Berk Çiller, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyüme anahtarının güneş enerjisinde olduğunu, bu vizyon çerçevesinde yatırımlarını gerçekleştirerek kısa vadede sektörün öncüsü olmayı hedeflediklerini belirtmişti. Yılda 400 milyon dolarlık yatırım hedefleyen şirketle ilgili bilgi aktaran Berk Çiller, şunları söylemişti: “Güneş enerjisi sektörü için çok doğru bir yatırım merkezi olan Türkiye'yi bu alanda yapacağımız çalışmalarla güneş enerjisinden maksimum faydalanan ülkeler arasında en üst noktalara taşımayı hedefliyoruz. Türkiye'nin güneş enerjisi alanında sektörün gelişimini sağlayan en büyük yatırımcısı ve üreticisi olacağız. Tüm gelecek projeksiyonlarımızı bu alanda üretim, istihdam ve ihracat gücünü artırmaya yönelik planladık ve potansiyelimizi maksimumda kullanarak doğa dostu enerji üretiminde Türkiye'yi hak ettiği konuma ulaştıracağımıza inanıyorum.”