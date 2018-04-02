Çin 128 ABD ürününe ek vergi getirdi

Ticaret savaşları bütün hızıyla devam ediyor. Çin ABD'den aldığı 128 ürüne ek vergi getirme kararı aldı. Ürünler arasında şaraptan domuz etine kabuklu yemişten meyveye kadar pek çok kalem bulunuyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Çin, ABD’den ithal ettiği domuz eti, şarap, meyve ve kabuklu yemişler dahil olmak üzere 128 ürüne yüzde 25’e varan ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisini yükseltmesinin ardından gelen bu hamle, ABD’den Çin’e gerçekleştirilen 3 milyar dolarlık ithalatı etkileyecek.

Çin’in bu kararı bugün itibariyle yürürlüğe giriyor. Çin’in karanının ABD’nin getirdiği yeni gümrük vergisi uygulamasından doğan zararlarını telafi etmek amacıyla verdiğini açıkladı.

‘TİCARET SAVAŞLARI İYİDİR’

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına 50 milyar dolarlık bir gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı. Trump aynı zamanda “Ticaret savaşları iyidir” yorumunda bulunmuştu.

Trump, “Çok aptalca olan ticaret anlaşmaları ve politikaları” nedeniyle ABD’nin yıllık 800 milyar dolar bütçe açığı verdiğini söylemiş ve buna bir son verme sözü vermişti. Çin ise ABD’yi Pandora’nın Kutusu’nu açmaması konusunda uyarmıştı.