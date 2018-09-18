Çin ABD ürünlerine 60 milyar dolarlık ek tarife uygulayacak

Çin daha önce açıkladığı gibi ABD'den ithal 60 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi getireceğini, ancak vergi oranlarının öncekine kıyasla daha düşük olacağını açıkladı.

Maliye Bakanlığı internet sitesinde geç saatlerde yayımlanan açıklamada gümrük vergisinin daha önce açıklanan yüzde 25, 20, 10 ve 5 oranlarında değil yüzde 10 ve yüzde 5 oranlarında alınacağını belirtti. Daha önce yüzde 25 ve yüzde 20 oranında açıklanan gümrük vergileri yüzde 10 oranında alınacak. ABD’den ithal LNG yüzde 10 gümrük vergisi alınacak ürünler arasında bulunuyor. Çin’in gümrük vergileri Trump yönetiminin Çin’den ithal 200 milyar dolar tutarında üründen gümrük vergisi almaya başlayacağını ilan ettiği 24 Eylül’de yürürlüğe girecek. REUTERS