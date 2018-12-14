Çin, ABD’ye uyguladığı ek vergileri askıya alıyor

Çin ABD'den ithal otomobil ve otomobil parçalarından alınan ek gümrük vergilerini 1 Ocak'tan itibaren 3 ay askıya alacak.

Çin Maliye Bakanlığı ABD’den ithal otomobil ve otomobil parçalarından alınan ek gümrük vergilerini 1 Ocak’tan itibaren 3 ay askıya alacaklarını açıkladı.

Bakanlık internet sitesinde yaptığı açıklamada, hükümetin ABD’den ithal 144 otomobilden alınan yüzde 25 ve 67 otomobil parçasından alınan yüzde 5 gümrük vergisini 1 Ocak ve 31 Mart 2019 tarihleri arasında askıya alacağını bildirdi.

Maliye Bakanlığı ayrıca Çin ve ABD’nin birbirlerinin mallarına yönelik tüm ek gümrük vergilerinin kaldırılması için müzakereleri hızlandırabileceğini umduğunu ifade etti.

REUTERS