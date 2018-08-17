Çin Dışişleri Bakanlığı: Türkler yapar

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin geçici ekonomik zorlukların üstesinde gelme kabiliyeti olduğuna inandığını ve ilgili tarafların anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözmelerini umduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin geçici ekonomik zorlukların üstesinde gelme kabiliyeti olduğuna inanıyor. Bakanlık sözcüsü Lu Kang bakanlığın internet sitesinde yaptığı açıklamada, Çin’in, Çinli ve Türk şirketlerin piyasa kuralları temelinde işbirliği projeleri imzalamalarını desteklediğini söyledi.

Çin'in Türkiye ile ekonomik, ticari ve finansal işbirliğine daima büyük önem atfettiğinin altını çizen sözcü Lu Kang, Çin'in iki taraf arasındaki işbirliği projelerinin piyasa kuralları doğrultusunda müzakere edilmesini desteklediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 6 bin yabancı yatırımcıya telekonferans sistemi ile seslendi. Albayrak, burada yaptığı açıklamada, Halkbank’a ABD’den bir ceza gelmesini beklemediklerini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı, “Türkiye hiçbir kriz zamanında serbest piyasa uygulamalarından ayrılmadı” diye konuştu. Albayrak IMF ile bir anlaşma yapılmayacağını da belirtti.

IMF ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: “Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yabancı para fonlamalarımızı uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edeceğiz. Temel amacımız doğrudan yatırım çeken, bölgenin yatırım merkezi bir ülke olmaktır. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle ilgisi yoktur. Bu durum tamamıyla politik gelişmeler ve yatırımcıların Türk bankacılık sektörüyle ilgili algılarındaki bozulmayla ilgilidir. Türkiye hiçbir zaman piyasa dışı kuralları hayata geçirmemiştir. Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmadı ve olmayacak.”

“MERKEZ BANKASI'NI MALİ POLİTİKALARLA DESTEKLEYECEĞİZ”

Albayrak, Türk bankacılık sisteminin sağlıklı ve güçlü olduğunu, açık döviz pozisyonu da bulunmadığını belirterek, sektörün mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede olduğunu bildirdi. Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadığına dikkati çeken Albayrak, “Bankacılık sektörüne destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz.” ifadesini kullandı. Enflasyonu düşürmenin en önemli öncelikleri olduğunu aktaran Albayrak, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istediklerini, enflasyonla mücadelede para politikalarının tek başına yeterli olmadığını, Merkez Bankasını mali politikalarla destekleyeceklerini belirtti. Albayrak, para politikaları ve mali politikaların koordineli ve dengeli olması gerektiğinin altını çizerek, mali disiplinden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

REUTERS