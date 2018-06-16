Çin medyasından Trump’a sert eleştiri

Çin ulusal haber ajansı Xinhua ABD Başkanı Donald Trump ve küresel ekonomiye zarar vereceği öngörülen korumacı önlemlerini "Bilge adamlar köprü, aptallar duvar inşa eder" sözleriyle eleştirdi.

Çinli yetkililerin Trump´ın 50 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme kararına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Xinhua Haber Ajansı, China Daily, ve People’s Daily yayınlarının haberlerinde şu eleştiriler yer aldı;

“Bilge adamlar köprüler, aptallar ise duvar inşa eder. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarına Çin’in en iyi tepkisi genişleme ve dünyaya açılma yolunda devam etmek olur. Ayrıca genişlemek ve dünyaya açılmak, dünyadaki en büyük ekonomilerin sorumluluğudur. Trump hükümeti küresel ekonomiyi aksatan utanç verici bir rol oynamak konusunda takıntılı. Ticaret savaşının kazanını olmaz. ABD´nin başlattığı bir ticaret savaşı küresel ekonomiye, ekonomik küreselleşmeye, çok taraflı ticaret sistemlerine ve küresel üretim tedarik zincirlerine çok ciddi zararları olur. ABD’nin yanlış korumacı adımlarının faturasını tüm dünya ödeyecek. Beyaz Saray’ın uluslararası ticareti sadece Amerikan seçmeni çekmek için yaptığı sorumsuzca bir tavır. Amerikalı seçmenler ise başkanlarının onların hakları için mücadele ettiğine ikna olmuş durumda. Eğer Washington bu tehlikeli macerasından çekilmezse ticaret müzakerelerinin temel ruhunu sert bir şekilde ihlal eden ABD-Çin ticaret savaşı geri tepecek. Donald Trump hükümetinin hızla ve sürekli fikir değiştirdiği düşünüldüğünde, henüz tam bir ticaret savaşı başladığını söylemek için hala erken. Çin’in ise konuya ilişkin tutumu başından beri değişmedi.

“ÇİN DİALOGDAN YANA VE TİCARET SAVAŞI TEHDİTLERİNDEN KORKMUYOR”

Trump’ın 50 milyar dolar değerinde Çin ithalatına ek vergi getirmesinin ardından Çin de aralarında tarım ürünlerinin de olduğu ve toplam değeri 34 milyar doları bulan 545 ABD ürününe ek gümrük vergisi ile 6 Temmuz’dan itibaren misilleme yapacağını duyurdu. Nisan’da yayınlanan ilk listenin ardından Cuma günü açıklanan yeni listede yolcu uçakları ise bulunmuyor.

Çin’in Cuma günü açıkladığı gümrük vergileri, ABD’den ithal edilen, dana eti, domuz eti, kümes hayvanları, balık ve deniz ürünleri, süt ürünleri, sebzeler, mantarlar, meyve, fistic, soya fasülyesi, viski, portakal suyu, tütün ürünleri ve geleneksel, hibrit ve elektrikli otomobilleri kapsıyor.

Çin henüz toplam değeri 16 milyar doları bulan ve aralarında petrol, doğalgaz, kömür ve rafine edilmiş petrol ürünleri ve tıbbi malzeme gibi ürünler bulunan 114 ürüne ise henüz ek bir gümrük vergisi getirmedi.

DHA