Çin: Ticaret savaşına hazırız

Çin Amerika’yla bir ticaret savaşına tam olarak hazır olduğunu bildirdi. Washington cuma günü 34 milyar dolar değerinde Çin malına gümrük tarifesi uygulamaya başlayacak. Çin de bunun karşılığında aynı değerde Amerikan ürününe vergi uygulayarak misilleme yapacağını açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Çin'in gerekli önlemleri almak için hazırlıklarını tamamladığını kaydetti. amerikanınsesi.com’un haberine göre, Amerikalı Ford ve Tesla gibi otomobil üreticileriyle soya fasulyesi çiftlikleri ve viski damıtma tesislerinin de dahil olduğu birçok sektörün Çin'in misillemelerinden etkilenmesi bekleniyor. Çin'in yaptırımlarının özellikle çiftçiler gibi Başkan Donald Trump'ın seçmen tabanını vuracağı sanılıyor.

Ticaret anlaşmazlığı önemli Çin şirketlerini de etkiliyor. Son olarak China Mobile Amerikan pazarında sorunlar yaşayan Çin firması oldu. ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı bir daire biri güvenlik riskleri nedeniyle Çin'in devlet tarafından işletilen en büyük telekom operatörüne lisans verilmemesi uyarısında bulundu.

Lu uyarıları “Soğuk Savaş zihniyetinden kalma temelsiz spekülasyonlar ve akıl dışı denetimler” olarak değerlendirdi.

Çin'de borsalar ticaret savaşı endişesiyle geçen haftalarda yüzde 10'a yakın düşüş yaşamıştı. Çin Yuan'ı dolar karşısında sert düşüş yaşadı.

ÇİN’DEN AMERİKA’YA SEYAHAT UYARISI

Çin ticaret ve diğer konularda yükselen gerilimin ardından Amerika'ya gitmeyi planlayan vatandaşları için seyahat uyarısı yayınladı.

Geçen hafta yayınlanan ve Çin'in Washington Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yer alan uyarıda Çin vatandaşlarını Amerika'da tıbbi tedavilerin pahalılığı, suç ve terör saldırıları ve Göç ve Sınır Koruma birliklerinin yetkileri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang potansiyel seyahat tehlikelerine karşı vatandaşlarını uyarmanın Çin hükümetinin görevi olduğunu kaydetti.