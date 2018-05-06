2018’in en fazla indirilen İphone uygulaması: Tik Tok

Çinliler'in geliştirdiği Tik Tok isimli uygulama 2018'in ilk çeyreğinde, yaklaşık 45.8 milyon kez indirildi ve Facebook, Instagram, YouTube gibi en bilindik uygulamaları geride bıraktı.

Facebook hala iPhone uygulama dünyasına hükmediyor, ancak Çin yapımı uygulamalar hızla gelişiyor.

Uygulama istihbarat firması Sensor Tower’ın yeni verilerine göre, WhatsApp, Messenger ve Instagram gibi Facebook’a ait uygulamalar, 2018’in ilk çeyreğinde dünyanın en çok indirilen iPhone uygulamaları arasında yer aldı.

Ancak Çinlilerin geliştirdiği Tik Tok isimli video uygulaması, son üç ay boyunca 45 milyondan fazla indirmeyle rekabeti yeni bir boyuta taşıdı. Tencent ve Baidu gibi internet üzerinden gelen Çin uygulamaları yavaş yavaş uygulama dünyasında Facebook’a yetişmeye başladı.

İşte Businnes Insider’da yer alan habere göre son çeyrekte dünyanın en çok indirilen 10 iPhone uygulaması:

10. Google Maps

Google’ın harita uygulaması her zaman App Store’daki en iyi 10 uygulama arasında. Yılın ilk üç ayında, Google Maps dünya genelinde iPhone’larda tahmini olarak 22.4 milyon kez indirildi.

9. iQiyi

Çinli internet devi Baidu tarafından kurulan iQiyi, YouTube tarzı bir video akışı uygulaması. Şirket, 481 milyon iQiyi kullanıcısı olduğunu ve kullanıcıların TechCrunch’a göre her ay 5,6 milyar saat harcadığını iddia ediyor.

İlk çeyrekte iQiyi tahmini 22,6 milyon kez indirildi.

8.QQ

QQ Çin teknoloji şirketi Tencent tarafından oluşturulan bir uygulama. App çevrimiçi oyunlar, müzik, alışveriş ve daha fazlası ile birlikte Facebook Messenger tarzı anlık mesajlaşma sunuyor.

QQ, 2018’in ilk çeyreğinde tahmini 22.6 milyon kez indirildi.

7. WeChat

Tencent’in WeChat uygulaması, son çeyrekte en çok indirilen uygulamalar arasındaydı ve dünya çapında yaklaşık 28,9 milyon kez indirildi.

Mart 2018 itibariyle, WeChat’in 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı var.

6. Facebook

2018 yılında çalkantılı bir dönemden geçmesine rağmen, Facebook dünyanın en iyi iPhone uygulamalarından biri olmaya devam ediyor. Uygulama, ilk çeyrekte yaklaşık 29.4 milyon kez indirildi.

5. Instagram

Instagram, App Store’daki ikinci en popüler ücretsiz uygulama ve yılın ilk üç ayında yaklaşık 31 milyon kez indirildi.

4. Messenger

Facebook’un Messenger uygulaması App Store’daki üçüncü en popüler ücretsiz uygulama ve 2018’in ilk çeyreğinde tahmini 31.3 milyon kez indirildi.

3. WhatsApp

Facebook’un 2014 yılında satın aldığı şifreli mesajlaşma servisi olan WhatsApp, 1,5 milyar aylık kullanıcıya sahip. Uygulama son çeyrekte tahmini 33.8 milyon kez indirildi.

2. YouTube

Google'ın sahip olduğu video platformu YouTube, sürekli olarak App Store'daki en iyi ücretsiz iPhone uygulaması. Yılın ilk çeyreğinde YouTube’un tahmini 35.3 milyon indirme işlemi vardı.

1. Tik Tok

Çin’de Douyin olarak bilinen Tik Tok, bir müzik videosu ve sosyal medya uygulaması. Uygulama kısa klipleri çekip düzenleyebilmenizi ve daha sonra onlara müzik ve özel efektler ekleyebilmenizi sağlıyor. Sensor Tower’a göre Tik Tok, son aylarda Çin’de “fenomen” haline geldi. 2018’in ilk çeyreğinde, uygulama yaklaşık 45.8 milyon kez indirildi.