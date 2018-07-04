Çin’den ABD’ye karşı ittifak girişimi

Çin AB'den ticaret savaşlarında ABD'ye karşı birlikte hareket etme teklifinde bulundu ancak AB, bu teklife olumsuz yanıt verdi. Kimse kimseyle anlaşamadı. Yani ABD ile Çin ve AB, AB ve Çin ile ABD arasında ticaret konusunda anlaşmazlık yaşanırken, AB ve Çin arasında da ABD'ye karşı birleşme konusunda bir anlaşmazlık söz konusu.

Brüksel, Berlin ve Beijing’de daha önce yapılan toplantılarda Başbakan Yardımcısı Liu He ve en kıdemli diplomat olan Devlet Müşaviri Wang Yi başta olmak üzere üst düzey Çin yetkilileri iki büyük ekonomik güç arasında bir ittifak kurulmasını ve bir iyi niyet göstergesi olarak Çin pazarının daha büyük ölçüde AB’ye açılmasını önerdiler.

Önerilerden biri Çin ve AB’nin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde ABD’ye karşı ortak eyleme girişmeleri oldu.

Reuters’e konuşan beş AB diplomatı ve yetkilisi, 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan AB-Çin zirvesi öncesinde, dünyanın en büyük ticaret topluluğu olan AB’nin, Washington’a karşı Çin ile ittifaka gitme fikrini reddettiğini söylediler.

Bunun yerine zirve sonunda ılımlı bir sonuç bildirgesi çıkacağı, bu belgede iki tarafın da çok yanlı ticaret sistemine bağlılığının taahhüt edileceği ve WTO’nun modernize edilmesi için bir çalışma grubu kurulmasının taahhüt edileceği bildiriliyor.

‘SÖYLEDİK, BUNU YAPMAYACAĞIZ’

Bir Avrupalı diplomat, “Çin Avrupa Birliği’nin Washington’a karşı kendi yanında yer almasını ve taraf tutmasını istiyor. Bunu yapmayacağız; kendilerine de söyledik” dedi.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, bugün bir makalesinde, “Çin ve Avrupa’nın ticarette korumacılığa birlikte karşı durmaları gerektiğini” belirtti.

Xinhua, “Çin ve Avrupa ülkeleri doğal müttefiktir. Küresel ekonomik büyümenin güçlü motorunun serbest ticaret olduğuna inançları tamdır” dedi.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Lu Kang, geçen hafta Beijing’de yapılan üst düzeyli bir Çin-AB ekonomik görüşmesinde iki tarafın da ticarette tek yanlılığa ve yatırımlarda korumacılığa karşı çıkmaya söz verdiklerini söyledi.

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Trump’ın Avrupa’dan metal ithalatına ve AB’nin otomobil sektörüne gümrük vergileri getirmesine rağmen Brüksel, Çin’in kapalı piyasaları ve Batılı hükümetlerin küresel pazarları ele geçirmek için ticari manipülasyon yaptığı iddiaları konusunda Washington ile aynı görüşte

Bir başka Avrupalı diplomat, “Biz ABD’nin Çin’e yaptığı bütün itirazlara katılıyoruz. Katılmadığımız, ABD’nin bu sorunu ele alış biçimi” dedi.

Yine de, ABD’nin Avrupa ülkeleri ile arasındaki derin ekonomik ve güvenlik bağları düşünülürse, Çin’in bu yaklaşımı çok çarpıcı. Bu, Çin’in Washington ile bir ticaret savaşından duyduğu kaygıyı gösteriyor.

Aynı zamanda, ABD ile Avrupa arasında çatlakların ortaya çıktığı bir dönemde, Çin’in liderliği ele geçirme yolundaki cesur girişimini de ortaya koyuyor.

AB ile Çin arasındaki diplomasi konusunda yetkin bir Avrupalı diplomat, “Trump Batı’yı böldü. Çin de bundan yararlanmaya çalışıyor. Zaten Batı’nın tek blok halinde ve bütün olmasından hiçbir zaman memnun değildi” dedi

Bir başka Batılı yetkili, geçen ay yapılan G7 zirvesinde Trump ile Avrupalı müttefikleri arasında çıkan anlaşmazlığın Çin için bir armağan olduğunu çünkü Avrupalı liderlerin sadece ticaret politikasında bile olsa, önemli bir müttefiklerini kaybettiklerini gösterdiğini söyledi.

Avrupalı büyükelçiler, Çin’in geçen yıldan beri, Trump’ın “Önce Amerika” politikasına karşı çıkacak, kendileri gibi düşünen ülkeler bulma konusundaki çabalarını artırdığını söylüyorlar.

REUTERS