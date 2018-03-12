Çin’in başkanlık kararı ekonomisini nasıl etkiler?

Çin Pazar günü yaptığı değişikliğin ardından devlet başkanının görev süresi sınırlamasını kaldırdı. Bu Devlet Başkanı Xi Jinping'in ömür boyu Çin'i yönetebileceği anlamına geliyor. Anayasada yapılan bu büyük değişiklik dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Uzmanlar atılan bu adımın Çin’i daha otoriter bir konuma taşıyacağı görüşünde. Bazı iktisatçılar ise bu durumu endişe ile karşılıyor.

Capital Economics’teki bir Çin ekonomisti olan Julian Evans-Pritchard, gücü tek elde toplamanın riskli olabileceğinden bahsetti. Başkanın planlarının ekonomiye zarar verse bile diğer yöneticilerin Xi’nin kararına karşı ger adım atabileceğinin altını çizdi. Evans-Pritchard, bu durumda, politika kalitesinin zarar göreceğini sözlerine ekledi.

CCN Money’de eyer alan habere göre Çin ekonomisinin, özellikle yükselen kurumsal borcunu önlemek için büyük reformlara ihtiyacı var. Küresel mali krizden bu yana Çin’in toplam borçları hızla arttı. Bank of International Settlements göre bu borçlar geçen yılın ortalarına kadar tüm Çin ekonomisinin değerinin iki katından fazla oldu.

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Xi ve diğer üst düzey yetkililer finansal sistemdeki riskleri azaltma konusunda bir araya geldi. Ancak analistler, hükümetin denetimsiz bırakılırsa ekonomiye ciddi zarar verebilecek borçları kesmek için gerçek adımlar atmadığını söylüyor.

Uluslararası kredi dercelendirme kuruluşları Moody’s ve S&P geçen yıl Çin’in kredi notunu düşürdü ve borç konusunda uyarıda bulundu.

Hong Kong’daki Aberdeen Standard Investments’ta bir ekonomist olan Alex Wolf, Xi’nin Çin ekonomisini “bir sonraki seviyeye” doğru itecek doğru kişi olmadığını söylüyor ve büyümeyi hızlandırmanın Çin nüfusunun yaşlanması ve işgücünün küçülmesi nedeniyle daha da zorlaşacağına dikkat çekiyor.

Xi’ye göre, Çin, inovasyonu teşvik etmek ya da fikri mülkiyeti korumak için yeterince çaba sarf etmedi, oysa hükümet hâlâ yatırımları yanlış yerlere yönlendirmek için istekli ve serbest piyasaları kucaklamak konusunda isteksiz.

OLUMLU GÖRÜŞLER DE VAR

Ancak bazı uzmanlar, Xi’nin görev süresinin uzatılmasının, Çin’in karşılaştığı ekonomik sorunları ele alma çabalarına hız vermesine ve politikada daha fazla süreklilik sağlamasına yardımcı olabileceğini savunuyor.

Hong Kong’daki Axa Yatırım Yöneticileri’nden bir ekonomist olan Aidan Yao, bu durumun reformlar için olumlu olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Ayrıca alınan bu kararın Xi’ye, olası bir ticaret savaşını tetikleyen Trump yönetimi tarafından, Çin’e karşı gittikçe artan saldırgan ticaret hareketlerine cevap verecek daha sağlam bir temel sağlayabilir yorumunda bulundu.

Singapur’daki ING yatırım bankasındaki bir ekonomist olan Rob Carnell, alınan bu kararın Çin’in işleri halletme kabiliyetini artıracağı yorumunda bulundu.