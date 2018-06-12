Çoban köpeği 17 bin dolara satıldı

Avustralya'da bir çoban köpeği 17 bin dolara yani 77 bin 350 TL gibi rekor bir fiyata satıldı.

Avustralya’da çok sayıda insan büyük çiftlik sahibi ve küçükbaş hayvancılık yapıyor. Hal böyle olunca çoban köpekleri de büyük öneme sahip. Çünkü iyi eğitimli bir köpek bu işte insanın en büyük yardımcısı olabilir. Glencairn Seven adlı iki yaşındaki erkek çoban köpeği de bu köpeklerden biri ve hafta sonu, ismi açıklanmayan bir alıcıya 17 bin dolara satıldı. Türk lirası olarak 77 bin 350 TL.

Business Insider’da yer alan habere göre, Mart ayında da yine bir çoban köpeği 10 bin 600 dolar bedelle satılmıştı. 17 bin dolarlık bu satış yeni bir rekor anlamına geliyor.