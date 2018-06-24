Çocuklara makinelerin bilmediklerini öğretin

39 milyar dolar serveti olan Jack Ma'ya göre eğitimin değişmesi şart. Dünyanın en zengin 20. insanı olan Alibaba’nın kurucusu, çocuklara öğretilen şeylerin 200 yıllık olduğunu belirterek, “Makinelerle rekabet için çocuklarımıza bağımsız düşünme, ekip çalışması, değerler gibi şeyler öğretmeliyiz” diyor.

Nuray TARHAN

Dünyanın e-ticaret devi Çinli Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, eğer öğretme şeklini değiştirmezsek 30 yıl sonra başımızın büyük belada olacağı görüşünde. Jack Ma “Çünkü öğrettiklerimiz 200 yıllık şeyler. Bunlarla çocuklarımıza makinelerle rekabet etmeyi öğretemeyiz. Çünkü onlar daha zekiler” diyor. Öğretmenlerin çocuklara bilgi öğretmeyi bırakmaları gerektiğini vurgulayan Ma, şunları söylüyor:

“Özgün şeyler öğretmeliyiz: Değerler, inanmak, bağımsız düşünme, ekip çalışması, başkalarına değer vermek. Bunlar insani beceriler. Bilgi bunları öğretmez. Bu yüzden çocuklarımıza spor, müzik, resim öğretmeliyiz. İnsanların makinelerden farklı olduklarını sağlamak için sanat öğretmeliyiz. Öğrettiğimiz her şey, makinelerin öğrenebileceğinden farklı olmalı. Eğer makineler daha iyisini yapabiliyorsa, bunu düşünmemiz lazım.”

Forbes Dergisi'ne göre 39 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin, dünyanın da 20. zengin insanı olan Jack Ma, hemen her yıl Dünya Ekonomik Forumu'ndaki toplantılara katılıyor. Ma, Davos'ta yaptığı bir konuşmada başarılı olmak için yüksek EQ'nun (duygusal zeka) önemine şu sözlerle dikkat çekti:

BAŞARI İÇİN DUYGUSAL ZEKA

“Başarılı olmak için yüksek EQ'ya (emotional quotient) sahip olmalısınız. Başarınızı sürekli hale getirmek, kaybolmamak için de yüksek IQ'nuz (intelligent quotient/entelektüel zeka) bulunmalı. Fakat saygı duyulan biri olmak için yüksek LQ'ya (love quotient/sevgi zekası) sahip olmalısınız. Hatalarınızdan ders alın, onlardan bir şeyler öğrenin. Hatalarınızı başkalarıyla paylaşın. Başarılı olmak, diğer insanların hatalarından da ders çıkarmaya, diğer insanların başarı hikayelerinden bir şeyler öğrenmeye dayanır.”

Harvard başvurusu 10 kez reddedildi

– Ma Youn, 1964'te iki yerel sanatçının çocuğu olarak Çin'in Hangzhou şehrinde doğdu.

– Üniversite sınavlarında 2 defa başarısız olduktan sonra 3. denemede İngilizce öğretmenliği bölümüne girdi.

– 30 kez iş başvurusundan ret yanıtı aldı. Polis olmak için 5 kişinin başvurduğu pozisyona 4 kişi alındı, o reddedildi. KFC'ye başvuran 25 kişiden biriydi; 24 kişi işe alındı, o yine reddedildi.

– 10 kez Harvard Üniversitesi'ne başvurdu, hep reddedildi.

– Hayatını değiştiren şey, 1972'de ABD Başkanı Richard Nixon'ın Çin'e ziyareti oldu. Onun şehre gelmesiyle Hangzou'ya turist akını oldu. O da İngilizce öğrenmeye karar verdi ama ne bir kurs vardı ne de başka ülkeye gidecek parası.

– O da 9 yıl boyunca Hangzhou Hotel'e her gün gidip turistlere ücretsiz rehberlik yaptı, karşılığında İngilizce öğrendi.

– Mektup arkadaşı olduğu kadın, Çinli isimler zor olduğu için ona Jack adını verdi.

– 1995'te ilk kez gittiği Amerika'da internetle tanıştı. Önce İngilizce tercüme büro üzerine bir web sitesi açtı. Sonra işini büyüttü.

– San Francisco'da bir garson kıza Alibaba'yı sordu. Kız da “Tabii ki. Açıl susam açıl” dedi. Yoldakiler de bilince doğru ismi bulduğuna karar verdi.

– 3 yıl hiç para kazanamadı. Davos Zirvesi'nde katıldığı bir oturum sonrası “Ali Pay” ödeme sisteminin temelini kurdu. Bu, yükselişinin başı oldu.