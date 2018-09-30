SON DAKİKA: ABD’li dev şirket Türkiye faaliyetini sonlandırıyor!

Crate and Barrel, yaklaşık 5 yıl önce Zorlu Center'da açtığı mağazayla başlattığı Türkiye operasyonlarını Ataköy'de bulunan son mağazasını da kapatarak sonlandırıyor.

Crate and Barrel Türkiye web sitesinden yayımladığı teşekkür mesajında “Türkiye’deki unutulmaz 5 yılın ardından, değerli paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizle 30 Eylül Pazar günü tüm sevenlerimiz vedalaşarak ayrılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

1962 yılında kurulan Crate and Barrel, Amerika dışında ilk mağazasını, 2008 yılında Kanada Toronto'da açarak uluslararası faaliyetlerine başladı. Daha sonra Calgary, Mississauga, Edmonton, Montreal ve Vancouver mağazalarını açtı. Kanada'dan sonra sırasıyla, Dubai, Singapur ve Meksika mağazalarını hizmete sunan şirket, Türkiye’deki ilk mağazasını 2014 yılında Zorlu Center’da açmıştı.