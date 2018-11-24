Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Expo kapanış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan , "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimse yok. Bugün ABD, Almanya sağlık sigortası işini halledemedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları;

Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizi ve darbe girişimine rağmen yüzde 5 oranın büyüttük. Öğretmen sayısını 920 bine çıkartarak bu alandaki sorunları büyük ölçüde çözdük . Sağlık sistemini baştan sona değiştirdik yeniledik .

Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimse yok. Bugün ABD, Almanya sağlık sigortası işini halledemedi.

Sağlık çalışanı sayımızı 928 bine, doktor sayımızı 231 bine çıkardık.

Temel kanunlarımızı baştan sona yeniledik.

Karanlık güçlerin beslediği örgütleri tepeledik tepeliyoruz.

Dünyanın 10 dev eserinden altısını ülkemizde inşa ettik.

Adalet teşkilatımızı en iyi hizmeti temin etmek için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Temel kanunlarımızı baştan sona yeniledik. Adalet teşkilatımızın toplam personel sayısını 61 binden 143 bine çıkartarak sistemin insan kaynağını zenginleştirdik. AYM’ye bireysel başvuru hakkıyla, arabuluculuk sistemiyle, kişisel verilerin korunması yollarıyla vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık.

Savunma sanayiinde kendi kendine yetme noktasında güce sahibiz ama yeterli değil, daha da gideceğiz.

Sosyal yardım ödemelerini bu yıl 2 milyar TL’den 32 milyar TL’ye çıkardık.

Ülkemizi 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istiyoruz.

Ülkemize yatırım için gelen herkesin yanındayız.

Yurt dışında yatırım yapan iş adamların yanındayız.