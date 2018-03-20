Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3.90'ı aşan dolar kuruna ilişkin konuştu. Erdoğan, "Kredi kuruluşlarının provokasyon kokan adımlarına rağmen uluslararası yatırımcılar ülkemize ilgi göstermeyi sürdürüyor" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen doğalgaz dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Ekonomimiz dövizde zaman zaman yaşanan ve rasyonel temellere dayanmayan dalgalanmalara rağmen hedeflerine doğru ilerliyor… Kredi kuruluşlarının provokasyon kokan adımlarına rağmen uluslararası yatırımcılar ülkemize ilgi göstermeyi sürdürüyor” dedi.

Dolar/TL son bir kaç haftada gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışarak sert yükseliş gösterdi.

Mart ayı başında 3.80’in altında işlem gören dolar/TL bugün 3.95’in üzerini test ederek yaklaşık 3.5 ayın zirvesinde seyrediyor.

İşlemciler ve yatırımcılar TL’deki değer kaybı için ABD Merkez Bankası faiz artışları gibi küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye’ye özgü olarak jeopolitik, siyasi ve makro ekonomik endişeleri neden gösteriyorlar.

REUTERS