Erdoğan’dan IMF’ye altın önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Global Girişimcilik Kongresi'nde konuştu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada IMF'nin ülkelere altınla borç vermesi önerisinde bulunduğunu söyledi.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Güven olmasa sermayenin Türkiye’ye girmesi mümkün değil. Şimdi küresel sermaye de bunu yapıyor. Kendi girişimcimiz de adımlarını atabiliyor.

Döviz rezervlerimiz 17.5 milyar dolardan bir ara 130 milyar dolara kadar çıktı. Ancak son dönemde bu rakam 110 milyar dolar seviyesine özellikle bu darbe girişimi ertesinde inmiş seviyede maalesef. Çıkarmaya tekrar muktediriz.

‘EN AZ ÜÇ ÇOCUK DİYORUM’

Kamu borç stokumuzun milli gelire oranını yüzde 60’tan yüzde 8.5’e kadar indirdik. Biz bunlarla yetinebilecek bir ülke değiliz. Ciddi bir genç nüfusumuz var. Bu nüfusumuz dinamiktir, iyi yetişmiş bir genç nüfusumuz var. Bütün ailelere en az üç çocuk istiyorum diyorum. Ülkem için.

Genç bir nüfusa sahip olmazsak dünya yaşlanıyor. Yaşlı bir nüfusla bir yere yaklaşılamaz. Ekonomide bize ders verirken şöyle derlerdi, insan, emek sermaye yatırım. Tamam da bu anlattıklarınız birbiri ile çelişkili bunların hepsinin temelinde insan yatıyor.

Uluslararası camiaya mesaj vermiş oluyorum. İnsandan çekinmiyelim. Bütün girişimcilik ruhunda insan var. Girişimci insanlara ihtiyacımız var. Girişimci insanları yetiştirmek durumundayız.

Toplam yatırım tutarı 135 milyar lira olan projelere teşvik belgesi verdik.

Eski sistemin zaaflarından biri ekonomi ve siyasetin karıştırılmış olmasıydı. Devletler ve toplumlar çeşitli tedbirler almıştır. Türkiye olarak bunu yaşadık. Ekonomimizi düzeltmek için ülkemizin siyasi olarak vesayet altına alınma noktasına gittiğini gördük. Davos’ta bir toplantı yapıyoruz. İsmini vermiyim dönemin IMF başkanı toplantı yapıyoruz. 23.5 milyar dolar borcumuz var o zaman. Hafızamda ne varsa konuşurum. Belki sizler bazı şeyleri yaşamadınız. Ben yaşadım. 23.5 milyar dolar borcumuz var. ONlar bizim ekonomimizle ilgili bunu konuşmuyorlar. Ya siyaseten de idare etmek istiyor. Dedim ki bakın siz Türkiye’ye belli bir borç verdiniz. Taksitleri alıyorsunuz. Zaman zaman hesapları kontrol ediyorsunuz bunlar hakkınızdır. Bu ülkenin başbakanı benim kusura bakma siyaseten idare etmeye karışamazsınız. IMF’in ruhunda vesayetçilik var. Dünyanın zavallı garip ülkelerinin bir çoğu kurtulamadıkları için onları inim inim inletiyorlar. Biz taksitimizi

öderiz dedik. Siyaseten karışamazsınız.

ALTINI TEKLİF ETTİM

2013 biz borcumuzu ödedik bitirdik. Ondan sonra 5 milyar euro borç istediler. Verelim mi dedim arkadaşlara verdik. Biz yolumuza onlar yoluna, IMF’e bir kuruş borcumuz yok şu anda. Borcumuzu ödedik anlaşmayı sonlandırdık. IMF’i kuran kim? Mesela bir teklifim olmuştu niye bu borçlandırmaları dolarla yapıyorsunuz gelin başka bir birim yapalım. Altınla olsun, altının ayarı hiçbir şeye benzemez. Biz dolarla bir kur baskısı altına kalıyor. Devletleri ve milletleri bu kur baskısından kurtarmamız lazım. Altın tarih boyunca bir baskı unsuru olmamıştır. Dolayısıyla bu adım altınla atılsın. Bazı emperyal ülkeler Afrika’nın elmaslarını ne yaptılar oralardan topladılar. Oralara faydası oldu mu olmadı. Ben girişimci ruhunu insanlık için kullanan dostlara da bunu hatırlatmak isterim. Dayanışmamız çok önemli. Teknik anlamda destek alınabilir. Bunun sınırı belirlenmeli.

Niye sadece kimyasal silahı değerlendiriyorsunuz, konvansiyonelle 10 öldü. Konvansiyonel silahlarla öleni bir kenara koy diğerlerini… Böyle adalet olur mu? Bunu uluslararası toplantılarda gündeme getirdiğimiz halde kimsenin umrunda değil. Diğeri basit çünkü. Gelin bu dünyada yeni bir barışın temelini atalım. Varil bombalarını yağdırmayalım. Bedelini çıkarttığınız zaman, öbür tarafta sefaletin aşırı derecede yüzdüğü bir dünya reva mıdır? Lafa gelince barış? Nasıl barış gel vur burayı sonra barış de olmaz olsun böyle barış.

Avrupa Birliği 3 milyar avro sözü var, bizim hesaplara geçen bizim bütçemize değil, Kızılay’a AFAD’a veriliyor.